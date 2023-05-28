Robot kullanımındaki artış günlük yaşamı dönüştürüyor

Yayınlanma: 28.05.2023 - 11:24

Güncelleme: 28.05.2023 - 11:24

18-21 Mayıs tarihlerinde Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde düzenlenen 7. Dünya Yapay Zeka Kongresi'nde peygamber devesine benzeyen ve aşağı yukarı tırmanan bir robot ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Bu ilk akıllı kule robotu, Çin Devlet Şebekesi Tianjin Elektrik Enerjisi Şirketi tarafından sergileniyor.

Kule robotu, yetenekli bir personel kılavuzluğunda sekiz adet pençesini usta şekilde kullanıyor. Çivi ya da eğilmiş kereste gibi engellerle karşılaştığında bile robot bunları sorunsuz şekilde geçebiliyor. Belirlenen konuma ulaşan robot, becerikli şekilde cıvata ve somunları sıkıştırarak istisnai hassasiyet ve çevikliğini sergiliyor.

Entegre lityum bataryadan güç alan robot, 10 saatten fazla çalışabiliyor. Çin Devlet Şebekesi Tianjin Elektrik Enerjisi Şirketi'nde çalışan Ma Jun, "Elektrik direğinin montajı risklidir. Robot, biyonik tırmanma, akıllı algılama, insan-bilgisayar etkileşimi ve diğer teknolojileri entegre ederek sahada çalışanlara yönelik riskleri etkin şekilde azaltıyor" dedi.

Günümüzde Çin'de robot kullanımı, tarım, lojistik, eğitim ve sağlık gibi çeşitli sektörlere uzanmış durumda.

Bu teknolojik ilerlemenin etkileyici bir örneği, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da manzarasının güzelliğiyle ünlü Batı Gölü'nde görülebilir. Burada güneş panellerinden yapılma bir şapkaya sahip bir çay toplayıcı robot, çevik mekanik kolları ve paletli tekerlekleriyle ünlü Longjing çay çalılarının arasında hareket ediyor.

550 kilogramlık robot toplayıcı, son dönemlerde işgücü sıkıntısı yaşayan yerel çay yetiştiricileri için tam bir kurtarıcı oldu.

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin ücra dağlık bölgelerindeki elektrik trafo merkezlerinde rutin denetimler yapmak için robotlar kullanılmaya başlandı.

Çin Güney Elektrik Şebekesinin Guizhou şubesine göre, şimdiye kadar Tongren şehrindeki 10 elektrik trafo merkezine otomatik denetim devriyeleri yürütebilecek 13 robot konuşlandırıldı. Robotlar, otomatik kontrol devriyelerinde bulunuyor.

Yüksek hassasiyetli sensörler ve yüksek çözünürlüklü kameralarla donatılan robotların rutin bir devriyeyi 50 dakikada tamamlayabildiğini kaydeden Tongren'deki Taiping Güç Trafo Merkezi Başkanı Zhou Jingyu, insanlarınsa aynı devriyeyi, trafo merkezine olan 40 dakikalık yolculuk hariç, 12 saatte tamamlayabildiğini iletti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı ve 16 hükümet departman tarafından bu yılın başlarında duyurulan bir eylem planına göre Çin, 2025 yılına kadar imalat robotu yoğunluğunu 2020'ye göre iki katına çıkarmaya çalışacak.

Planda servis ve özel robotların kullanımının 2025'e kadar önemli ölçüde artırılacağı ve ülkenin robotik sektörünün yüksek kaliteli ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etme kapasitesinin belirgin şekilde geliştirileceği kaydedildi.

Robotların gelecekteki uygulamaları konusunda Shanghai Dajie Robot Limited Şirketi Eş Kurucusu Hu Yuchen, esnek imalatın bu aşamada birçok fabrikada gerçekleştirilmediğini söyledi.

Hu, "Bazı ağır ve yüksek kirliliğe neden olan sektörlerde insanların yerine makinelerin geçmesini yardımcı olmak üzere endüstriyel robotların gözlere ve esnek kontrollü bir beyne sahip olmasını umuyoruz" dedi.