Hayvanlardan ilham alınan robotlar araziyi tanımak için eğitildi
Araştırmacılar, ayaklı robotların çevreyi bilişsel olarak öğrenmesi ve dokunsal ve görsel tahmin yoluyla arazileri tanımalarını sağlayan bir sistem geliştirdi.
Harbin Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, hayvanların davranışlarını simüle ederek ayaklı robotların arazilerin fiziksel özelliklerini öğrenmelerine yönelik bir gözetimsiz öğrenme çerçevesi sundu.
Önerilen sistem, robotların çevreyle etkileşime girmelerini ve kavrama yetilerini gerçek zamanlı olarak ayarlamalarını sağlayarak robotlara adaptasyon becerisi kazandırıyor.
YUMUŞAKLIK VE SÜRTÜNME DÜZEYİNİ ANLAMASI SAĞLANDI
Zeminin betimlenmesi amacıyla ayaktan zemine temas modelinin dokunsal parametrelerini kullanan araştırma ekibi, robotun zemine "dokunarak" yumuşaklık ve sürtünme düzeyini anlamasını sağladı.
Araştırmacılar ayrıca robotun insan katılımı olmaksızın farklı arazi dokularını otomatik olarak karşılaştırmasına olanak sağlayan bir gözetimsiz görsel özellik çıkarma tekniği de geliştirdi.
Altı ayaklı bir robot ile yapılan iç ve dış mekan deneyleri, robotun arazilerin dokunsal ve görsel özelliklerini çıkararak bağımsız şekilde bilişsel ağlar oluşturabildiğini ortaya koydu.
Araştırmacılar bulgularını National Science Review dergisinde yayımladı.
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