Robotlar için iki farklı mantar türünden canlı deri üretildi

Yayınlanma: 18.09.2023 - 10:27

Güncelleme: 18.09.2023 - 10:27

New Scientist'in aktardığına göre ikili, elektronik aletler için doğada parçalanabilen ve çok işlevli bir sensör görevi görebilen bir kaplama geliştirmeyi amaçladı.

Silikondan yapılmış geleneksel elektronik sensörlerin üretimi zor ve çoğu zaman aynı anda algılayabilecekleri nesne sayısı da sınırlı.

FİLMDEN ESİNLENDİLER

Independent Türkçe'de yer alan haberde İspanya'daki Valencia Politeknik Üniversitesi'nden Antoni Gandia ve meslektaşı Andrew Adamatzky sıradışı kaplamayı bu yüzden geliştirmeye karar verdiği yazıyor.

Gandia, "Terminatör'de robotun üzerine deri yerleştirdikleri bir sahne var" ifadelerini kullandı.

Araştırmacı, "Deri, onun tamamen dışında bir şeydi. Verileri robota ve otomatik onarım mekanizmasına rapor ediyor. Bu tür şeyleri halihazırda yapabileceğimizi göstermek istedik" diye konuştu.

İkili, bu yeni deride Latince adı Ganoderma sessile olan ve çok çeşitli koşullarda büyüyebilen bir mantar türü kullandı.

Daha sonra yaklaşık 17 santimetrelik bir robot modelini bununla kapladı. Bu mantarlar, canlı hücre dışında yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde sıvı ortamı katılaştırmak için kullanılan agar maddesi sayesinde serpildi.

Bu şekilde 5 gün geçirdikten sonra mantarlar, mini robotu baştan aşağı kapladı. Oluşan cilt tabakasının ışığa ve dokunmaya karşı duyarlı olduğu görüldü.

Araştırmacılar, geliştirdikleri bu ürünün "bir siborg heykelciğini biyo-sibernetik bir varlığa dönüştüren, kendi kendini yenileyen ve tepki veren" bir deri olduğunu söylüyor.

İkili bu araştırmanın, örneğin binaları kaplayarak sıcaklıklarını düzenleyebilecek canlı kaplamaların geliştirilmesine zemin hazırlamasını umuyor.

Henüz hakem değerlendirmesinden geçmeyen araştırma makalesinde şu ifadelere yer verildi: