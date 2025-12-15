Robot süpürgelerin öncüsü şirket iflas ettiğini açıkladı

Robot süpürgelerin yükselişini ve tanınırlığını sağlayan markalardan biri olan iRobot, sektördeki artan aktörlerle mücadele edemeyerek iflas ettiğini duyurdu.

Daha önce Amazon'un satın almaya çalışmasıyla gündeme gelen iRobot, bu girişimlerin Avrupa'daki düzenleyicilerin engellemesiyle sonuçlanmıştı. O zamanlardan bu yana şirket belini doğrultamadı.

Şirket ne kadar iflas başvurusunda bulunsa da marka ortadan kalkmıyor aksine Çin merkezli Picea Robotics tarafından satın alınarak özel bir şirket olarak hayatına devam edecek.

Hatırlatmak gerekirse iRobot, ilk elektrikli süpürge modelini 2000'li yıllarda piyasaya sürmüştü. Roomba modellerini burada gösteren şirket, yıllar içinde model çeşitliliğini artırmıştı. Yine de pandemi sonrası bu sektöre giren şirketlerin artmasıyla rekabet kızışmıştı. Özellikle köklü ev elektroniği üreticilerinin bu sektöre girmesi iRobot'u zorlamaya başlamıştı.

35 yıldır varlığını sürdüren şirket 40 milyondan fazla robot süpürge satmış. Öte yandan şirket hem kullanıcılar hem de çalışanların etkilenmeyeceği bir senaryodan ilerleyeceklerini duyurdu.