İşini bitirdikten sonra kendini imha etmek için eriyen robot tasarlandı

Yayınlanma: 05.09.2023 - 00:06

Güncelleme: 05.09.2023 - 00:08

Robotik dünyası giderek daha farklı bir hal alıyor. Sadece şekil değiştirebilen robotlar değil, aynı zamanda işlerini bitirdikten sonra eriyebilen yumuşak robotlar da görüyoruz. Güney Kore'deki bilim insanları, işi tamamlandığında hiçbir iz bırakmadan eriyip giden, kendi kendini imha eden bir robot daha geliştirdi.

YAKLAŞIK İKİ YIL ÇALIŞTILAR

Chip'te yer alan çalışmada araştırmacılar, iz bırakmadan eriyip gidebilen, kendi kendini imha edebilen bir robot geliştirmek için ihtiyaç duydukları malzemeler üzerinde yaklaşık iki yıl çalıştıklarını söylüyor. Tasarladıkları yumuşak robotların çok yönlü olduğuna ve birden fazla senaryoda çalışabilmelerine olanak sağladığına inanılıyor. Yumuşak robotlar, işleri tamamlandıktan sonra sıvı halde çözünerek etkili bir şekilde ortadan kayboluyor.

Benzer tasarımlara sahip diğer yumuşak robotlar gibi, bu özel yumuşak robotlar da büyük olasılıkla askeri tabanlı gözetleme görevleri, keşif ve hatta kendilerine entegre edilebilecek hassas verilerin taşınması için kullanışlı olacak. Eriyip yok olabilmek, robotun verilerini korumasını ve yanlış ellere geçmesi durumunda yok etmesini kolaylaştırabilir.

Bu tür robotların karşılaştığı sorunlardan biri, erimek için termoplastik elastomerlere dayandıklarından, poliüretan kullanılarak kolayca bir araya getirilebilmeleri. Ancak, bu yeni tasarlanan robotlar, ısıtma sürecini başlatan yerleşik UV LED'ler kullanıyor.

İki saatten kısa bir süre sonra robot tamamen eriyerek arkasında yağlı bir kalıntı bırakıyor.

Araştırmacılar, tasarımın "yüksek oranda deforme olabilir" ve "tamamen bozunabilir" olacak şekilde tasarlandığını söylüyor. Kendi kendini imha eden böyle bir robotun tüm amacı, eridikten sonra kurtarılamayacağından emin olmak ve bu özel tasarım bu standartları karşılıyor gibi görünüyor.