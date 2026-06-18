Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rockstar Games, GTA VI için ön sipariş tarihini açıkladı

Rockstar Games, GTA VI için ön sipariş tarihini açıkladı

18.06.2026 17:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Rockstar Games, GTA VI için ön sipariş tarihini açıkladı

GTA VI için uzun zamandır beklenen ön sipariş tarihi açıklandı. Buna göre oyunun ön siparişleri 25 Haziran'da açılıyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Uzun yıllardır heyecanla beklenen GTA VI için ön sipariş tarihi açıklandı. Oyun en son 19 Kasım 2026 tarihinde çıkacak açıklaması yapılmıştı. Daha önce çıkması beklenen oyun ertelemeler görmüştü. 

Rockstar Games tarafından resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre oyun 25 Haziran'da oyunseverlerin ön siparişine açılacak. 

GTA VI'ya yönelik beklentinin çok yüksek olması oyunun mükemmele yakın çıkması için ertelenmesine neden olduğu aktarılmıştı.

Oyun, PlayStation ve Xbox mağazalarında ön siparişe açılacak. 

İlgili Konular: #Grand Theft Auto #GTA 6 #GTA VI

İlgili Haberler

Avustralya'da kuş gribi nedeniyle fok yavrularının yüzde 76,9'u öldü
Avustralya'da kuş gribi nedeniyle fok yavrularının yüzde 76,9'u öldü Avustralyalı bilim insanları, Heard Adası'nda kuş gribinin, fok yavrularının yüzde 77'ye yakınının ölümüne yol açtığını belirledi.
Çin, yeni uydu grubunu uzaya gönderdi
Çin, yeni uydu grubunu uzaya gönderdi Çin’in, ‘Kuaizhou-11 Y13’ taşıyıcı roketiyle bir uydu grubunu uzaya fırlattığı bildirildi.
ChatGPT, bazı komutlarla şiddet ve cinsel içerikli görseller üretebiliyor
ChatGPT, bazı komutlarla şiddet ve cinsel içerikli görseller üretebiliyor Mindgard yapay zeka güvenliği şirketinin araştırmasına göre, OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT'nin kamuya açık son sürümü, belirli komutlarda yapılan küçük değişikliklerle şiddet ve cinsel içerikli görseller oluşturabiliyor.