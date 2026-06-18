Rockstar Games, GTA VI için ön sipariş tarihini açıkladı

Uzun yıllardır heyecanla beklenen GTA VI için ön sipariş tarihi açıklandı. Oyun en son 19 Kasım 2026 tarihinde çıkacak açıklaması yapılmıştı. Daha önce çıkması beklenen oyun ertelemeler görmüştü.

Rockstar Games tarafından resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre oyun 25 Haziran'da oyunseverlerin ön siparişine açılacak.

GTA VI'ya yönelik beklentinin çok yüksek olması oyunun mükemmele yakın çıkması için ertelenmesine neden olduğu aktarılmıştı.

Oyun, PlayStation ve Xbox mağazalarında ön siparişe açılacak.