Avustralya'da kuş gribi nedeniyle fok yavrularının yüzde 76,9'u öldü

Avustralyalı bilim insanları, Ekim 2025-Ocak 2026 döneminde ülkeye bağlı Heard ve McDonald Adaları'nda dron görüntülerini, 9 hayvandan elde edilen numuneleri ve genom analizlerini inceledi.

Kral ve gentoo penguenleri, deniz fili, Antarktika kürklü foku gibi 6 cinste "H5N1" türü kuş gribi tespit eden araştırmacılar, Heard Adası'ndaki 17 bin 364 fok yavrusundan 13 bin 359'unun yani yüzde 76,9'unun kuş gribi nedeniyle öldüğünü ortaya koydu.

Araştırmacılar, bölge odaklı baktıklarında fok yavrularının yaşadığı yerlerden birinde yavruların yüzde 97'sinin öldüğünü, penguen nüfusunun ölüm oranının ise beklenenden yüksek olduğunu bildirdi.

Öte yandan araştırmacılar, "kuş gribinin" Heard ve McDonald Adaları'na Ağustos 2025'te ulaştığını değerlendiriyor.

ABC News'ün haberine göre, Avustralya Çevre Bakanı Murray Watt, araştırma sonucunun "sarsıcı" olduğunu belirtti.

Bir milyonu aşkın deniz kuşu ve foka ev sahipliği yapan Heard ve McDonald Adaları'nda 2025'te "kuş gribi" nedeniyle öldüğü düşünülen yüzlerce ölü fok yavrusu bulunmuştu.

Ocak ayında yürütülen araştırmalar, güney deniz fili yavrularının ağırlıklı olarak, kral ve gentoo penguenlerinin de kısmen kuş gribinden etkilendiğini ortaya koymuştu.

Araştırmanın bulguları, bilimsel çalışmaların yer aldığı "BioRxiv" sitesinde yayınlandı.