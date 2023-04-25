Rus bankası ChatGPT rakibi sohbet robotunu duyurdu: GigaChat

Yayınlanma: 25.04.2023 - 09:38

Güncelleme: 25.04.2023 - 09:38

Doğu Avrupa’nın en büyük bankalarından Rusya merkezli Sberbank, dünya çapındaki yapay zeka yarışına kendi sohbet robotuyla katılacağını açıkladı. Son yıllarda teknoloji yatırımlarını artıran bankanın yapay zeka destekli sohbet robotu, ChatGPT’ye rakip olmayı hedefleyecek.

Sohbet robotunun adı ise uzun süredir internette bir mim olan ‘Gigachad’ karakterine benzer bir şekilde ‘GigaChat’ olarak belirlendi. GigaChat’in ilk etapta sadece davet yoluyla katılınabilecek test aşaması gerçekleşecek.

CHATGPT'DEN AYIRAN ÖZELLİK NE?

Sohbet robotu hakkında henüz hiçbir teknik detay paylaşılmadı. Hangi dil modelini kullanacağı ve kaç parametrelik veri tabanından besleneceği gibi bilgiler bilinmese de sadece bir detaya yer verildi. Bankanın açıklamasına göre GigaChat, yabancı kaynaklı olanların aksine Rus halkıyla daha ‘akıllı’ bir şekilde iletişim kuracak.

Paylaşılmayan bir diğer detay ise GigaChat’in ne zaman kullanıma açılacağı konusunda. Sberbank, yapay zekanın yayınlanacağı gün ve kimler tarafından kullanılabileceği hakkında bir detay paylaşmadı.