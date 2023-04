ChatGPT, telefondaki uygulamalarla birlikte kullanılabiliyor

Popüler yapay zeka destekli sohbet botu Chat GPT hayatımıza girdiğinden beri sayısız alanda işlerimizi kolaylaştırdı. Ancak çoğu kullanıcı, ChatGPT'nin telefonlarında da hayatlarını kolaylaştırabileceğini bilmiyor. Birçok uygulamayı destekleyen ChatGPT'yi daha aktif kullanabilmenizi sağlayacak adımları DonanımHaber derledi.

I created an iOS shortcut that allows you to replace Siri with ChatGPT.



It’s super simple:

- Install extension

- Enter OpenAI API key

- Add to home

- Tell it what you want



Here’s a video of Hey GPT in action.



It blows Siri out of the water.



Install: https://t.co/Xbl8T5NcJS pic.twitter.com/1q6kfZqmCr