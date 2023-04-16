ChatGPT, telefondaki uygulamalarla birlikte kullanılabiliyor
Son zamanların en popüler yapay zekası ChatGPT'yi telefonlarınızda farklı işlevler için kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?
Popüler yapay zeka destekli sohbet botu Chat GPT hayatımıza girdiğinden beri sayısız alanda işlerimizi kolaylaştırdı. Ancak çoğu kullanıcı, ChatGPT'nin telefonlarında da hayatlarını kolaylaştırabileceğini bilmiyor. Birçok uygulamayı destekleyen ChatGPT'yi daha aktif kullanabilmenizi sağlayacak adımları DonanımHaber derledi.
I created an iOS shortcut that allows you to replace Siri with ChatGPT.— Mckay Wrigley (@mckaywrigley) March 27, 2023
It’s super simple:
- Install extension
- Enter OpenAI API key
- Add to home
- Tell it what you want
Here’s a video of Hey GPT in action.
It blows Siri out of the water.
Install: https://t.co/Xbl8T5NcJS pic.twitter.com/1q6kfZqmCr
Eğer iPhone kullanıcısı iseniz Hey Siri yerine Hey GPT demeniz mümkün. Bunun için önceHey GPT uzantısını yüklemelisiniz. Daha sonra uzantıya OpenAI API anahtarınızı girin. Sonrasında tek yapmanız gereken uzantıyı ana sayfanıza eklemek ve ne istediğinizi söylemek.
TextGPT ile telefonunuzdan ChatGPT ile mesajlaşın
TextGPT ile kısa mesaj yoluyla ChatGPT'yi kullanabilirsiniz. Bunun için TextGPT sayfasına giriş yapmalısınız. Sonrasında ise mesaj atarak sorularınıza yanıtlar alabilir ve metinden fotoğraflar oluşturabilirsiniz.
Shmooz AI ile WhatsApp'ta ChatGPT kullanın
Shmooz AI kullanarak ChatGPT ile doğrudan WhatsApp üzerinde sohbet edebilirsiniz. Bunun için Shmooz Al sitesinden WhatsApp uygulamanıza giriş yapmalısınız.
BuddyGPT ile WhatsApp ve Telegram'da ChatGPT kullanın
Ücretli ve ücretsiz seçenekleri olan BuddyGPT'yi kullanarak WhatsApp ve Telegram'da ChatGPT kullanmanız mümkün. Ancak ücretsiz seçenkte aylık mesaj kotasında sınırlamaların bulunmakta olduğunu hatırlatmakta fayda var.
LoopMessage ile ChatGPT ile doğrudan iMessage üzerinden konuşun
İşletme sahipleri için basit mesajlaşma araçları sunan LoopMessage ile ChatGPT'yi iPhone'unuzda kullanmanız mümkün. Uygulama ile birlikte tüm mesajlar iki yönlü şifrelenir ve SMS olarak ücretlendirilmemekte.
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