Rusya, 47 yıl aradan sonra Ay'a dönüş yaptı: Luna-25 uzay aracı Ay yörüngesine girdi

Yayınlanma: 18.08.2023 - 10:39

Güncelleme: 18.08.2023 - 10:39

Rusya, Ay keşifleri alanındaki önemli bir adım atarak neredeyse 47 yıl aradan sonra Ay'a geri döndü. Luna-25 adını taşıyan uzay aracı, 16 Ağustos Çarşamba günü Ay yörüngesine giriş yaparak tarihi bir olaya imza attı.

Luna-25'in Ay'a girişi, Rusya'nın son Ay görevi olan Luna-24'ten tam 47 yıl sonra gerçekleşti. Luna-24, 1976 yılında Ay'ın yörüngesine girmiş ve o tarihten bu yana Rusya'nın Ay görevleri bu alanda sessiz kalmıştı.

Rusya'nın uzay şirketi Roskosmos, uzay aracının başarılı bir şekilde Ay yörüngesine girdiğini belirtti. "Tüm Luna-25 sistemleri normal çalışıyor; onunla iletişim istikrarlı. Mevcut seyir parametrelerini ölçmek için oturumlar yapılıyor," ifadeleri ile durumu açıkladı.

Luna-25, önümüzdeki günlerde Ay'ın güney kutbuna iniş yapacak. Bu önemli görev, Ay yüzeyinin daha ayrıntılı bir şekilde keşfedilmesi açısından büyük bir adım olacak.

HİNDİSTAN VE RUSYA ARASINDA AY YARIŞI

Bu olay, Hindistan'ın Chandrayaan-3 adını taşıyan uzay aracının da Ay'ın güney kutbuna yumuşak iniş yapma görevi ile çakışıyor. İki ülkenin bu önemli görevdeki rekabeti, hangi ülkenin Ay'ın güney kutbuna ilk inişi gerçekleştireceği sorusunu gündeme getiriyor.

Luna-25 uzay aracı, oldukça uzun bir süre boyunca Ay yüzeyinde görev yapacak. Bu araç, donmuş su kanıtlarını keşfetmek üzere tasarlandı ve en az bir yıl boyunca Ay'ın güney kutbunda çalışacak. Rusya'nın bu tarihi adımı, Ay'ın sırlarını çözmek ve gelecekteki uzay keşifleri için temel bilgiler sağlamak açısından büyük önem taşıyor.