Rusya'nın ilk akıllı telefonunun görüntüsü sızdırıldı

Yayınlanma: 17.08.2023 - 18:12

Güncelleme: 17.08.2023 - 18:12

Rusya ilk akıllı telefonunu duyurdu. "ROSA Mobile" işletim sistemine sahip Rus akıllı telefonu "R-FON "un ilk fotoğraf ve videoları Sosyal Ağlar ve Mesajlaşma Programları Profesyonel Kullanıcıları Derneği yöneticisi Vladimir Zykov tarafından Telegram kanalında yayınlandı.

"Medyada ROSA IT STC'nin ROSA Mobile işletim sistemli kendi telefonunu hazırladığına dair bilgiler zaten vardı. Şimdi ayrıntılara ve en önemlisi akıllı telefonun kendisine sahibim! Adı "R-FON" olacak," şeklinde bir mesaj yayınladı.

"BAZI PARÇALAR RUSYA'DA ÜRETİLMEDİ"

RIA Novosti'ye konuşan Zykov, R-FON'un Zelenograd'da üretilmesinin planlandığını açıkladı. Kendisini kitlesel kullanıcı için bir akıllı telefon olarak konumlandıracak. "Bazı parçaların Rusya'da üretilmeyeceği açık, ancak Rusya'da bu tür yerelleştirmeyle üretilen telefonlar hiç olmadı" diyen Zykov, telefonun üzerinde "Made in Russia" yazacağını da sözlerine ekledi.

"iOS VE ANDROID ARASINDA BİR ŞEYE"

Açıklanan bilgilere göre R-FON'un, ROSA Mobile OS adlı işletim sisteminin Linux tabanlı olduğu belirtildi. Vladimir Zykov telefonun "iOS ve Android arasında bir şeye" benzediğini belirtti. Ayrıca telefon Android uygulamalarıyla uyumlu olarak çalışabiliyor.

Rusya'da geçen aylarda kamu görevlilerinin iPhone kullanması yasaklanmıştı. Rusya neden olarak ise Apple'ın ABD hükümetine Rus kamu görevlilerinin bilgilerini sızdırdığını iddia etmişti. Ayrıca Rusya vatandaşlarına da iPhone kullanmamaları yönünde çağrı yapmıştı. R-FON'un da bu kapsamda alınan önlemlerden biri olduğu düşünülüyor.