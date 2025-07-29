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Rusya bu sefer de Zoom'a ceza kesti

Rusya bu sefer de Zoom'a ceza kesti

29.07.2025 23:08:00
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Rusya bu sefer de Zoom'a ceza kesti

Rusya'da, Zoom'a ülkedeki mevzuata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle yaklaşık 964 bin dolar ceza verildi.

Zoom aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü. Söz konusu platformun Rusya'daki mevzuata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediğine kanaat getiren mahkeme, Zoom'un 79,6 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede, Zoom'a daha önce de kullanıcı verilerini yerelleştirmediği gerekçesiyle çeşitli para cezaları verilmişti.

Zoom'un yanı sıra Instagram, Facebook ve TikTok gibi Batılı çok sayıda internet şirketi de Rusya'da çeşitli yasaları ihlal ettikleri gerekçesiyle zaman zaman para cezalarına çarptırılıyor.

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