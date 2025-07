ChatGPT psikoz riski yaratıyor

Yeni rapora göre ChatGPT ve diğer popüler yapay zeka sohbet robotları insanları psikoza sürüklüyor.

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi (NHS) doktorlarının da ortak yazarlığını yaptığı çalışma, büyük dil modellerinin (LLM) savunmasız kullanıcılarda "gerçeklik sınırlarını bulandırdığına" ve "psikotik semptomların başlangıcına veya şiddetlenmesine katkıda bulunduğuna" dair kanıtların arttığı uyarısında bulunuyor.

Independent Türkçe'nin aktardığı araştırma, kişilerin "sohbet robotu psikozu" diye adlandırılan duruma düştüğüne dair onlarca raporun ardından geliyor.

Çalışmaya katılan King's College London'dan nöropsikiyatrist Hamilton Morrin, sohbet robotu psikozunu henüz anlaşılmaya başlanan "gerçek bir olgu" diye tanımladı.

LinkedIn'de paylaştığı gönderide, "Bazı kamuoyu yorumları ahlaki panik alanına kaymış olsa da özellikle onaylamak, etkileşim kurmak ve taklit etmek üzere tasarlanan yapay zeka sistemlerinin, psikozu karakterize ettiği bilinen bilişsel zayıflıklarla nasıl etkileşime girebileceği konusunda daha ilginç ve önemli bir tartışma yapılması gerektiğini düşünüyoruz" diye yazdı.

Makineler hakkında sanrıların ortaya çıktığı noktayı muhtemelen geçtik ve bu sanrıların makinelerle birlikte ortaya çıktığı bir döneme giriyoruz.

King's College London'da ders veren ortak yazar Tom Pollack, psikiyatrik bozuklukların "nadiren aniden ortaya çıktığını" ancak yapay zeka sohbet robotlarının kullanımının "tetikleyici bir faktör" olabileceğini söyledi.

Yapay zeka şirketlerini araçlarına daha fazla güvenlik önlemi eklemeye ve yapay zeka güvenlik ekiplerine psikiyatristleri de dahil etmeye çağırdı.

The Independent, bu olgu hakkında yorum almak için OpenAI'la iletişime geçti. Şirket daha önce "insanların yapay zekayı hayatlarında gerçekte nasıl kullandığına dair güvenlik, uyum ve duyarlılık çıtasını yükseltmeye devam etmesi" gerektiğini söylemişti.

OpenAI patronu Sam Altman, mayısta katıldığı podcast'te, şirketinin savunmasız ChatGPT kullanıcıları için işe yarar güvenlik önlemleri almakta zorlandığını söylemişti.

Zihinsel bakımdan yeterince hassas durumda olan, psikotik krizin eşiğindeki kullanıcılara uyarının nasıl iletileceğini henüz çözemedik.

"Delusions by design? How everyday AIs might be fuelling psychosis (and what can be done about it)" (Tasarım kaynaklı sanrılar mı? Günlük yapay zekalar psikozu nasıl tetikliyor olabilir [ve bu konuda neler yapılabilir]) başlıklı makalenin önbaskı hali PsyArXiv'de yayınlandı.