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Rusya güvenlik gerekçesiyle Speedtest'i yasakladı

Rusya güvenlik gerekçesiyle Speedtest'i yasakladı

30.07.2025 21:03:00
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Rusya güvenlik gerekçesiyle Speedtest'i yasakladı

Rusya'da internet hızı ölçümü için kullanılan Speedtest uygulaması güvenlik tehdidi gerekçesiyle yasaklandı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor) yapılan yazılı açıklamada, Speedtest'in yasaklanması kararı verildiği ifade edildi.

Söz konusu kararın, Rusya'daki internet ve iletişim ağına yönelik güvenlik tehdidi nedeniyle alındığına işaret edilen açıklamada, Speedtest’in yerine yerli hizmetlerin kullanılması önerildi.

Rusya'da daha önce de çeşitli nedenlerden ötürü Meta, Google ve Microsoft gibi şirketlerin çeşitli hizmetlerine yasaklar getirilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de mayıs ayında yaptığı bir açıklamada, Microsoft ve Zoom gibi hizmetlerin "nefessiz bırakılması" gerektiğini belirterek, yerli alternatif hizmetlerin geliştirilmesi talimatı vermişti.

İlgili Konular: #Rusya #Speedtest #İnternet teknolojileri

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