Rusya’da Google’a 3 milyon ruble para cezası verildi

Yayınlanma: 29.10.2023 - 11:25

Güncelleme: 29.10.2023 - 11:25

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Google aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan bir mahkemede görüldü.



YouTube'da LGBT propagandası içerdiği belirtilen bazı videoların silinmediği gerekçesiyle yasalara uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, Google’a 3 milyon ruble para cezası verdi.

Google’a daha önce de benzer gerekçelerden ötürü 2021’de 7,2 milyon ruble para cezası verilmişti.