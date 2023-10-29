Cumhuriyetimizin 100.Yılı

Rusya’da Google’a 3 milyon ruble para cezası verildi

Rusya'da bir mahkeme, YouTube’da LGBT propagandası içerdiği belirtilen videoları silmediği gerekçesiyle platformun sahibi Google’a 3 milyon ruble (mevcut kur ile 829 bin 410 TL) para cezası verdi.

AA
Yayınlanma: 29.10.2023 - 11:25
Rusya’da Google’a 3 milyon ruble para cezası verildi
Abone Ol google-news

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Google aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan bir mahkemede görüldü.

YouTube'da LGBT propagandası içerdiği belirtilen bazı videoların silinmediği gerekçesiyle yasalara uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, Google’a 3 milyon ruble para cezası verdi.

Google’a daha önce de benzer gerekçelerden ötürü 2021’de 7,2 milyon ruble para cezası verilmişti.


google Rusya ceza

İlgili Haberler

Google 'varsayılan' kalmak için Apple’a servet ödedi

Google 'varsayılan' kalmak için Apple’a servet ödedi
Google'dan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel

Google'dan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel "doodle"
Google Play Store'daki Samsung uygulamalarını 'zararlı' olarak nitelendirdi

Google Play Store'daki Samsung uygulamalarını 'zararlı' olarak nitelendirdi

En Çok Okunan Haberler