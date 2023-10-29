Rusya’da Google’a 3 milyon ruble para cezası verildi
Rusya'da bir mahkeme, YouTube’da LGBT propagandası içerdiği belirtilen videoları silmediği gerekçesiyle platformun sahibi Google’a 3 milyon ruble (mevcut kur ile 829 bin 410 TL) para cezası verdi.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Google aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan bir mahkemede görüldü.
YouTube'da LGBT propagandası içerdiği belirtilen bazı videoların silinmediği gerekçesiyle yasalara uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, Google’a 3 milyon ruble para cezası verdi.
Google’a daha önce de benzer gerekçelerden ötürü 2021’de 7,2 milyon ruble para cezası verilmişti.
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