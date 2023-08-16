Samsung Galaxy S24 Ultra için yeni ayrıntılar

Samsung Galaxy S24 Ultra için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. 2024 yılında tanıtılması beklenen seri hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2023 - 13:29
Samsung Galaxy S24 Ultra için yeni ayrıntılar
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Samsung'un önümüzdeki yıl piyasaya çıkartmak için çalışmalarını başlattığı S24 serisi hakkında ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda ailenin en üst modeli olan Samsung Galaxy S24 Ultra'da 12 MP ön kamera yer alacağı ortaya çıktı.

YENİ AYRINTILAR

Telefonun diğer kameraları ise 200 MP, 50 MP ve 12 MP, 10 MP olmak üzere sıralanıyor. 

Samsung'un önceki modellerinde de olduğu gibi farklı ülkelerde farklı işlemci ile çıkış yapan telefonların Snapdragon 8 Gen 3 ve Samsung Exynos 2400 şekilde iki farklı işlemci olacak. 45W şarj desteğinin de Ultra modelinde olacağı söyleniyor.

Samsung'un bu işlemci politikası kapsamında Türkiye'de Exynos 2400'ı getireceği konuşuluyor.


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