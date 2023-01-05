İlk derin deniz yüzer rüzgar enerjisi platformu tamamlanıyor

05 Ocak 2023 Perşembe, 07:54

Platform, Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) yatırımıyla inşa ediliyor. Gazete bunun, projenin inşasında önemli bir adım olduğunu yazdı. Platform, 100 metreden fazla su derinliği ve 100 kilometreden fazla açık deniz mesafesi ile dünyanın ilk açık deniz rüzgar enerjisi projesi olma özelliği taşıyor.

KARBONDİOKSİT EMİSYONLARINDA 22 BİN TONLUK AZALMA

Güçlü rüzgarların ve büyük okyanus dalgalarının tasarımında büyük bir zorluk oluşturduğu rüzgar enerjisi platformu, Çin'in güneydeki ada eyaleti Hainan'ın Wenchang şehrine 136 kilometre uzaklıktaki bir açık deniz petrol sahasına kurulacak. Gazeteye göre, projenin faaliyete geçmesinin ardından türbinden elde edilen elektrik, petrol ve gaz üretmek amacıyla açık deniz petrol sahası şirketinin elektrik şebekesine bağlanacak.

Yıllık 22 milyon kilovat saatlik elektrik üretim kapasitesi sayesinde 7,73 milyon metreküp yakıt gazı tasarrufu sağlanacak ve karbondioksit emisyonlarında 22.000 tonluk azalma olacak.

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'nde kıdemli araştırmacı olan Li Nan, yüzer rüzgar enerjisi platformunun geniş bir uygulama alanı olmasının öngörüldüğünü söyledi. Li'ye göre platform sadece yerel tüketim ve açık deniz tesislerine güç sağlamak için değil, deniz çiftliklerini, deniz suyundan hidrojen üretimini, deniz turizmini ve deniz mineral kaynaklarını geliştirmek için de kullanılabilecek.