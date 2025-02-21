Sadece fotoğraf paylaşımına odaklanan yeni uygulama: Foto

Yayınlanma: 21.02.2025 - 22:17

Güncelleme: 21.02.2025 - 22:17

Yeni uygulamalar dijital dünyaya katılmaya devam ediyor. Instagram ve türevlerinden sıkılanlar için sadece fotoğrafa odaklanan yeni uygulama Foto, hem iOS kullanıcıları için hem de Android kullanıcıları için ücretsiz bir şekilde sunuldu.

Sosyal medyayı seven ancak fotoğraf odaklı bir platform isteyenlere seslenen Foto, geleneksel medya gürültüsü olmadan kullanıcılara deneyim sunuyor.

YENİ FOTOĞRAF PAYLAŞMA UYGULAMASI

Algoritma temelli çalışmayan uygulama, fotoğrafçıları, sanatçıları ve amatör olarak fotoğrafçılık ile ilgilenen kişilere sesleniyor. Uygulamanın çok sade bir arayüze sahip olmasının yanı sıra paylaşılan fotoğraflar kronolojik olarak sıralanıyor.

Uygulama temelde ücretsiz sunuluyor ancak farklı ücretli abonelik planları da bulunuyor.