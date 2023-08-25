Sağlık'ta teknolojik devrim: Yapay zeka ile konuşamayan hastalara çözüm

Yayınlanma: 25.08.2023 - 17:45

Güncelleme: 25.08.2023 - 17:45

Beyin çipleri, son yıllarda gerçekleşen teknolojik atılımlarla sağlık alanında devrim yaratmaya devam ediyor. Özellikle nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde ve beyin aktivitesinin kaydedilmesinde kullanılan bu çipler, sadece sağlık değil, iletişim alanında da büyük bir dönüşümün habercisi olabilir.

Mayıs ayının başında, bir motosiklet kazası sonucu konuşma yetisini kaybeden bir adamın hikayesi, beyin implantlarının ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu gözler önüne serdi. Bu beyin implantları, beyin ile omuriliğin iletişimini sağlayarak adamın 12 yıl sonra yeniden ayağa kalkmasını sağladı.

Beyin implantlarının önemli bir alanı da konuşma yetisini geri kazandırmaktır. Beyin sinyallerinin çözümlenerek konuşmaya dönüştürülmesi, iletişim engeli yaşayan bireyler için umut verici bir çözüm sunabilir.

FELÇLİ HASTA YAPAY ZEKA İLE KONUŞTU

UC San Francisco ve UC Berkeley'deki araştırmacılar, yapay zeka temelli bir sistem geliştirerek ağır felçli bir kadının dijital bir avatar aracılığıyla konuşmasını sağladıklarını iddia ediyor. Bu çalışma, beyin-bilgisayar arayüzlerinin (BCI) geldiği son noktayı gösteriyor.

BCI sistemleri, beyin sinyallerini alıp analiz ederek bunları komutlara dönüştürme temeline dayanıyor. 2019'da yapılan bir çalışmada, elektrotlar ve yapay zeka kullanılarak beyin sinyalleri tercüme edildi. Bu süreç, epilepsi hastalarının beyin sinyallerinin tercüme edilmesi ile başladı. Ardından beyin sapı felci geçirmiş bir bireyin metin haline getirilmesiyle devam etti.

Araştırmacılar, felçli bir kadının beyin yüzeyine elektrotlar yerleştirerek yapay zeka algoritmalarını eğitti. Bu sayede kadının beyin sinyalleri konuşmaya dönüştürüldü ve fonemlerden kelimeler oluşturuldu. Teknolojinin doğruluğu ve hızı artırıldıkça, kadının avatarı üzerindeki yüz ifadeleri de oluşturuldu.

Stanford Tıp Fakültesi'ndeki araştırmacılar, beyin çipleri sayesinde konuşma yetisini kaybeden hastalara yardımcı olmak için yeni bir yöntem geliştirdi. Bu yöntem, düşünceleri metin haline getirmeyi amaçlıyor. İki küçük implantın kullanıldığı bu yöntem sayesinde, beyin sinyalleri metne dönüştürülerek iletişim sağlanıyor.