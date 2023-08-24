Yapay zeka NVIDIA'ya yaradı! Kârı yüzde 800 arttı

Yayınlanma: 24.08.2023 - 12:48

Güncelleme: 24.08.2023 - 12:48

GPU ve ekran kartı sektöründe dünyanın bir numarası olan NVIDIA, 2023'ün ikinci çeyreğine ilişkin mali durum açıklaması yaptı. Yapılan açıklamalar, NVIDIA'nın tarihi bir dönemden geçtiğini gözler önüne seriyor. Zira şirket gelirlerini de kârlılığını da rekor seviyede artırdı.

YAPAY ZEKA SAYESİNDE REKOR KIRILDI

Webtekno'nun aktardığı haberde NVIDIA, 2023'ün ikinci çeyreğinde 13.51 milyar dolar para kazandığını açıkladı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı döneminden yüzde 101 fazlaydı. Şirket ayrıca; 2023'ün ilk çeyreğine göre de gelirlerini yüzde 88 artırdı. NVIDIA tarafından yapılan açıklama, analistlerin beklentilerinin üstündeydi. Açıklanan rakamlar NVIDIA için rekor seviye olduğu aktarılıyor.

NVIDIA sadece gelirlerinde rekor açıklaması yapmadı. Şirketin kârlılığı da eşine zor rastlanır seviyelerde artış gösterdi. Şirketin kârlılığı çeyrek bazda yüzde 203, yıllık bazda ise yüzde 843 artarak, 6.2 milyar dolar oldu. NVIDIA'nın geçtiğimiz yıl 0,26 dolar olarak açıklanan hisse senedi başına kârı, bu yıl 2,48 dolar olarak kayıtlara geçti. NVIDIA, gelecek dönem tahmininde hem gelirlerin hem de kârlılığın artacağını tahmin ettiğini söyledi.

Küresel PC pazarı bir süredir daralma eğilimindeyken NVIDIA'nın nasıl böyle devasa rakamlara ulaştığı da merak konusu oldu. Şirket bu yüksek gelir ile kârlılığı veri merkezleri sayesinde elde etti. Öyle ki NVIDIA'nın veri merkezi çalışmalarından elde ettiği gelir yüzde 170'in üstünde artarak, 10.32 milyar oldu. Yapay zekâ teknolojileri için kritik önem arz eden veri merkezleri, NVIDIA'nın ekmeğine yağ sürmeye devam edecek gibi görünüyor.