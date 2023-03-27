Sahibinden.com'un hacklendiği İddia edildi: 60 milyon kişinin bilgileri çalındı!
Türkiye’nin en büyük girişimlerinden biri olan Sahibinden.com’un hacklendiği iddia ediliyor. İddialara göre 60 milyon kullanıcının bilgileri hackler tarafından ele geçirildi.
Geçen günlerde E-devlet, Getir ve BiTaksi’nin kullanıcı verilerinin sızdırıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Şimdi ise Sahibinden.com’un bilgileri sızdırdığı iddia ediliyor.
Webtekno’nun haberine göre sitede yer alan 60 milyon kullanıcıya ait bilgiler ele geçirildi. Siteyi ele geçiren hacker, bir forumda yaptığı paylaşımda verileri ücretsiz olarak sunacağını açıkladı. Hacker ön koşul olarak ise forumda 100 teşekkür mesajının yeterli olacağını belirtti.
Maxim takma ismi kullanan hacker, "250 teşekkür mesajı alması halinde" site kullanıcı verilerini çapraz dosya saklama platformu olan Sqlite ile yayınlayacağını söyledi. Bu format şifrelenmiş bilgilere daha kolay erişim oluşturulmasına imkan sağlıyor.
Hackerın ele geçirdiği dosyalar arasında ad, soyad, telefon numarası, e-posta adres, kurumsal hesaplara ait bilgilerin yer aldığı iddia ediliyor.
Forumda yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin en çok ziyaret edilen web sitesinin yaklaşık 60 milyon üyesinin ad, soyad, telefon numarası ve e-posta adresi gibi önemli verilerine" yer verdiğini belirten hacker,"Geçen yıl Antalya'da baktığım evin fiyatı bu site sayesinde dolar bazında iki katına çıktı! Ayrıca, onlara güvenlik açıklarını ücretsiz olarak ifşa edebileceğimi söyledim, ancak e-postamı okumalarına rağmen beni umursamadılar. Güvenlik açısından bu kadar ucube bir site görmedim"dedi. Sahibinden.com tarafından ise konu ile ilgili bir açıklama gelmedi.
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