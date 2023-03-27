Sahibinden.com'un hacklendiği İddia edildi: 60 milyon kişinin bilgileri çalındı!

Geçen günlerde E-devlet , Getir ve BiTaksi ’nin kullanıcı verilerinin sızdırıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Şimdi ise Sahibinden.com ’un bilgileri sızdırdığı iddia ediliyor.

Webtekno’nun haberine göre sitede yer alan 60 milyon kullanıcıya ait bilgiler ele geçirildi. Siteyi ele geçiren hacker, bir forumda yaptığı paylaşımda verileri ücretsiz olarak sunacağını açıkladı. Hacker ön koşul olarak ise forumda 100 teşekkür mesajının yeterli olacağını belirtti.

Maxim takma ismi kullanan hacker, "250 teşekkür mesajı alması halinde" site kullanıcı verilerini çapraz dosya saklama platformu olan Sqlite ile yayınlayacağını söyledi. Bu format şifrelenmiş bilgilere daha kolay erişim oluşturulmasına imkan sağlıyor.