Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde keşfedildi: Gizemli 'bariyer'
Bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde bir "bariyer" bulunduğunu ve bunun kozmik ışınları engellediğini tespit etti.
Nature Communications adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmada, Çin Bilimler Akademisi'nden bir ekip radyoaktif gama ışınlarının bir haritasını inceledi.
Radyoaktif gama ışınları, evrendeki en yüksek enerjili ışık formu olarak biliniyor. Bunlar, kozmik ışın olarak adlandırılan aşırı yüksek hızlardaki parçacıkların sıradan maddelere çarpmasıyla ortaya çıkıyor.
Bilim insanları, haritada Samanyolu Galaksisi'nin merkezinin yakınında bulunan bir şeyin, parçacıkların neredeyse ışık hızına ulaşmasına neden olduğunu ve merkezin hemen dışında bol miktarda kozmik ışın ve gama ışını yarattığını tespit etti.
Araştırmacılar, uzun süredir Sagittarius A* adı verdikleri ve süper kütleli kara delik olduğunu düşündükleri oluşumun, adeta devasa bir parçacık hızlandırıcısı olarak hareket ettiğini düşünüyorlardı.
Çalışmada Fermi Gama Işını Uzay Teleskobu'nda bulunan Geniş Alan Teleskobu'ndaki verileri kullanan araştırmacılar, Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde gerçekten de böyle bir "parçacık hızlandırıcısı"nın olduğunu gözlemledi. Fakat bunun Sagittarius A* mı yoksa başka bir şey mi olduğu henüz netleşmedi.
Bilim insanları, aynı verileri inceleyerek, kozmik ışınların yoğunluğunun merkezin kenarlarında önemli ölçüde azaldığı açık bir nokta yer alan gizemli bir "bariyer" bulunduğunu da tespit etti. Buna göre merkezin etrafını çevirmiş şekilde duran bu bariyer, kozmik ışınların merkezden çıkmasına izin verirken, evrenin diğer bölgelerinden gelen ışınların içeri girmesini zorlaştırıyor.
Araştırmacılar, bunun merkezin yakınındaki yoğun gaz ve toz bulutlarının kendi üzerlerine çökerek burada bulunan manyetik alanları sıkıştırabileceğini ve kozmik ışınların geçmesini engelleyen bir bariyer oluşturmuş olabileceğini düşünüyor.
Öte yandan bariyerin nasıl işlediği veya ortaya çıktığı henüz net olarak anlaşılamadı.
Kaynak: Independent Türkçe
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