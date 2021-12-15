Bartın'da kaza: TIR ile kafa kafaya çarpışan sürücü otomobile sıkıştı
Karabük’te yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil ile TIR çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kazada otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Karabük'te Bartın karayolu Ahmet Usta mevkiinde yağmur nedeniyle bir otomobil ve TIR çarpıştı. Bartın istikametine seyreden Seddar K. (57) idaresindeki 06 BAG 41 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı istikametten gelen Nurettin O. idaresindeki 78 BL 599 plakalı kütük yüklü TIR ile kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, Jandarma, Polis ve 112 ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü, AFAD ve Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü Seddar K. ile yanında bulunan Nidai E. (47) Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılması ile yol yeniden ulaşıma açılırken, tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola getirildi.
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