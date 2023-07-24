Samsung 2 milyon 733 bin TL değerinde TV satışa sundu

Yayınlanma: 24.07.2023 - 13:35

Güncelleme: 24.07.2023 - 13:35

Samsung, 89 inçlik MicroLED TV modelini Güney Kore pazarında MNA89MS1BACXKR model numarasıyla satışa çıkardı. TV, 130 milyon won (yaklaşık 100 bin dolar veya 2 milyon 733 bin 299 TL) fiyat etiketiyle sundu.

Samsung Electronics Kore Başkan Yardımcısı Taehwan Hwang, MicroLED serisini 76, 101 ve 114 inç boyutlarına kadar genişleterek tüketicilere ultra üst düzey TV seçenekleri sunacaklarını ve yeni nesil ekran teknolojilerinde liderlik sağlayacaklarını açıkladı.

Samsung'un 89 inç MicroLED TV'si inorganik kendinden ışıklı teknolojiyle donatılmış olup uzun ömürlülük, verimlilik, hız ve güvenilirlik açısından avantajlar sunuyor. 20 milyondan fazla mikro LED çip, HDR10 desteği, HDR10+ teknolojisi ve 2000nit parlaklık gibi gelişmiş özelliklere sahip olan TV, Micro AI işlemciyle güçlendirilmiş.

TV ayrıca Dolby Atmos destekli 6.2.2CH hoparlörler ve 100W ses, OTS Pro ses ve görüntü izleme teknolojisiyle donatılmış. Ayrıca Akıllı Ses Kontrolü AVA teknolojisi sayesinde çevredeki ses ortamına uyum sağlayarak sesi netleştirir ve TV ile sesin uyumlu bir şekilde duyulmasını sağlıyor.