Samsung üç yeni marka ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor

Yayınlanma: 06.07.2023 - 10:10

Güncelleme: 06.07.2023 - 10:10

Samsung'un yeni yaptığı başvurular kapsamında üç markayı tescillemeye çalıştığı ortaya çıktı. Samsung Circle, Samsung Index ve Samsung Insight olarak adlandırılan bu markalar hakkında hiçbir detay yok ancak yazılım ya da cihaz odaklı olması bekleniyor.

SAMSUNG'DAN YENİ MARKA BAŞVURUSU

Güney Kore merkezli teknoloji şirketinini Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi'ne yaptığı başvurularda üç marka ismi ortaya çıktı. Bu markaların isimlerinden akıllı cihazlarla ilişkili adımlar atılabileceği düşünülüyor olsa da bilgiler oldukça kısıtlı. Hatta bu başvurular sonucunda markaların bir ürün satıp satmayacağı da henüz belli değil.

Samsung'un bu markalarının akıllı ve giyilebilir cihazlarla ilişkilendirilmesi ise bir tesadüf değil zira daha önce de Galaxy Glasses ve Galaxy Ring ticari markaları almış ve direkt giyebilir cihaz odaklı hamle yaptığını göstermişti.

Şirket ayrıca karma gerçeklik başlıkları üzerinde çalışıyor ve bu markalardan biri de bununla ilişkili olabilir.