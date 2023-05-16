Samsung, ChatGPT rakibi bir yapay zeka geliştirmek istiyor

Yayınlanma: 16.05.2023 - 10:37

Güncelleme: 16.05.2023 - 10:37

Dünya devi teknoloji şirketleri kendi yapay zeka teknolojilerini geliştirmeye hızla devam ediyor. Son olarak Google, GPT rakibi dil modeli Bard’ı kullanıma açmışken beklenmedik bir haber geldi.

Daha önce ChatGPT sebebiyle şirket içi bilgilerin ifşa olması sonucunda yapay zeka kullanımını yasaklayan Samsung, yeni haberlere göre kendi aracını geliştirmeye başladı. Şirket, ChatGPT rakibi bir bot için kendi ülkesinin arama motoru ve internet devi Naver ile ortaklık kurdu.

Samsung’un yapay zekası hakkında öğrenilen ilk detaylar:

Webtekno'nun haberine göre Samsung’un Naver ile geliştirdiği yapay zeka hakkında henüz çok bilgi elde edilmedi. Fakat öğrenilen bilgiler, yapay zekanın ChatGPT gibi herkesin kullanımına açılamayacağı yönünde.

Teknoloji, ilk etapta şirketin yalnızca “??Cihaz Çözümleri Bölümü” çalışanları tarafından kullanılabilecek.

Burada yapılan ilk şirket içi testlerin ardından teknolojinin kullanımı, Samsung telefonlar ve ev eşyalarını içeren Device eXperience bölümüne açılacak.

Yapay zeka, Samsung için ne işe yarayacak?

ChatGPT ve Samsung çalışanlarının konu olduğu olayda çalışanlar, gizli kodları ChatGPT’ye paylaşıyor, düzenlemesini ve öneriler sunmasını istiyordu. Yeni yapay zeka da aslında bu konuda bir alternatif olacak.

Samsung, yarı iletkenlerine ilişkin hassas verileri Naver ile paylaşacak. Bu veriler işlenerek yapay zekanın özellikle Samsung’a göre çalışması sağlanacak. Çalışanlar, kodlarını üçüncü taraf hizmet kullanmadan yapay zeka yardımıyla geliştirecek.