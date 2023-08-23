ChatGPT ile isteyen herkes kendi sohbet botunu yapacak

Yayınlanma: 23.08.2023 - 11:57

Güncelleme: 23.08.2023 - 11:57

Son dönemlerin en popüler yapay zeka araçlarından ChatGPT ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. OpenAI, ücretli paket olarak dileyen herkese sunulan GPT-3.5 Turbo aboneliğine yeni bir özellik eklediğini duyurdu. Bu özellik sayesinde isteyen herkes, kendi verileri ile ChatGPT'yi özelleştirebilecek. OpenAI, bu yeni özellikle GPT-3.5 Turbo'nun bazı durumlarda GPT-4'ü bile geçebileceğini söyledi.



Daha çok kurumlar tarafından tercih edilen GPT-3.5 Turbo API'si, GPT 3'ün üzerine inşa edilen bir yapay zeka dil modeli. Genel kullanıma da uygun olan API, temel anlamda "kullandığın kadar öde" şeklinde fiyatlandırma politikasına sahip. İsteyenler, bu abonelik paketinde 4 bin veya 16 bin içeriğe kadar paketler başlatıp, buna göre ödeme yapıyorlar. GPT-3.5 Turbo'ya eklenen özelleştirme seçeneği, uygun fiyatlı pakete gösterilen ilgiyi daha çok artıracak gibi görünüyor.

Üstelik şirkete göre bu yeni özellik sayesinde harcamalar da azalacak. Çünkü sohbet botunun verimliliğinin artırılmış olacağı ifade ediliyor.

ÖZELLEŞTİRME SEÇENEĞİ İLE ÖZGÜN SOHBET BOTU HAZIRLANABİLECEK

Webtekno'da yer alan ayrıntılara göre GPT-3.5 Turbo aboneliğini satın alan ve elinde herhangi bir konuyla ilgili detaylı bir veri paketine sahip olan kullanıcılar, özelleştirme seçeneği sayesinde kendi özgün sohbet botunu oluşturabilecek. Bu bağlamda; diyelim ki bir yazılımcısınız. ChatGPT ile hata ayıklama veya kod tamamlama yapmak istiyorsunuz. GPT-3.5 Turbo'yu kendi kodlarınızla eğitebileceksiniz. Örneğin İnternet sitenize bir uzman kadar iyi bilgi veren sohbet botu eklemek istiyorsunuz. GPT-3.5 Turbo'ya alanınızla ilgili verileri sunarak sohbet botunu spesifik işinizde uzman hale getirebileceksiniz.



Neticede karşımızda veri pompalandıkça iyileşen bir sistem var. Ancak OpenAI, müşterilerinin bu konuda rahat olması gerektiğini söylüyor. GPT-3.5 Turbo'nun yeni özelliği kapsamında yapay zeka dil modeline eklenecek veriler, sadece o abonelik için oluşturulan sohbet botunun geliştirilmesini sağlayacak. Yani kendi işinize özel eğittiğiniz sohbet botu, ChatGPT'den bağımsız olacak ve ChatGPT'de bile olmayan yeteneklere sahip olabilecek.