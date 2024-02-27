Motorola katlanarak bilekliğe dönüşen akıllı telefonu tanıttı
Motorola yeni bir telefon tanıttı. Bu telefon katlanabilir esnek yapısı sayesinde bileklik olarak bile kullanılabiliyor.
Daha önce konsept olarak gösterilen ancak Motorola'nın resmen tanıttığı telefon, yüksek katlanabilirlik sunan yapısıyla dikkat çekiyor. Teknoloji editörlerinin test ettiği cihaz, aynı zamanda kaliteli bir ekran deneyimi de sunuyor.
CİHAZIN BÜKÜLEBİLİR YAPISI ÇOK DİKKAT ÇEKTİ
Telefon L şeklinde katlandığında kullanılabildiği gibi aynı zamanda fotoğraf ya da video çekmek de mümkün oluyor. Telefon ters V şeklinde katlandığında ise aynı anda farklı kişiler kullanabiliyor.
İlk kullanan kişilerin göre telefonun kullanım kolaylığı öne çıkıyor.
Telefonda 6,9 inçlik FHD+pOLED ekran bulunuyor. Farklı şekillerde bükülme kabiliyeti kazandırılmış olan bu telefon, kısa süre içinde TikTok'ta ve Instagram'da viral hale geldi.
Genel olarak beğenilse de bazı teknoloji editörleri bu cihazın konseptten öteye geçemeyeceğini düşünüyor. Çünkü hem akıllı telefon fiyatları inanılmaz yükseliyor hem de yüksek teknolojiye sahip cihazları üretmenin maliyetleri de artıyor. Haliyle bu tarz bir cihazın herkesin kullanımına sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.
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