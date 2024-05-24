Samsung, en büyük gelir kaynaklarından birini kaybetti

Samsung’un ana rakibi TSMC ile mücadele etmekte zorlanıyor. Sorun, en büyük gelir kaynaklarından Qualcomm'u kaybetmesine neden oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 13:31
Samsung, en büyük gelir kaynaklarından birini kaybetti
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Samsung, 3nm üretim sürecine geçişte istediği performansı ve verimliliği elde edemedi. Şirket şimdilerde hızlı bir şekilde bu yılın ikinci yarısında performans ve verimlilik alanlarında geliştirmeler içeren ikinci nesil 3nm GAA sürecine geçmeyi hedefliyor. Tüm bunlar yaşanırken Samsung, en büyük gelir kaynaklarından biri olan Qualcomm'u da kaybediyor.

SAMSUNG, QUALCOMM'U KAYBETTİ

Donanımhaber'de yer alan ayrıntılara göre Qualcomm, Samsung'un en büyük beş gelir kaynağından biri olarak kabul ediliyordu. Ancak görünüşe göre Qualcomm, artık Samsung’un büyük müşterilerinden birisi değil ve artık siparişlerinin çoğunu TSMC’ye veriyor. TSMC, Samsung’un yarı iletken üretimi alanındaki en büyük rakibi. Samsung ise ikinci nesil 3nm GAA ile Qualcomm'u yeniden kendisine çekebilir. Ancak bunu zaman gösterecek.

Samsung tarafından 16 Mayıs'ta yayınlanan rapora göre Samsung’un en büyük gelir kaynağı ise ironik bir şekilde Apple. İlk beşin geri kalanında ise Deutsche Telekom, Hong Kong Techtronics, Supreme Electronics ve Verizon yer alıyor. Bu beş şirket, Samsung’un toplam gelirinin yüzde 13’ünü oluşturuyor. Qualcomm'un adı ise 2021’den bu yana ilk kez listede yer almadı. Aslında bu büyük bir sürpriz değil zira TSMC, 3nm ve 4nm’de yüksek verimliliğe ve güvenilirliğe sahip.

Samsung, ikinci nesil 3nm sürecine hazırlanırken bir yandan da 2nm GAA teknolojisi üzerinde çalışıyor. Şimdilik Samsung’un bu süreçte nerede olduğu ve ne gibi kazanımlar getireceği belirsiz. Ancak hatırlarsanız Apple’ın geçtiğimiz günlerde TSMC’yi 2nm’de öncelik almak için ziyaret ettiği bildirilmişti. Eğer Apple, yeniden TSMC’nin yeni sürecinde ayrıcalık elde ederse Qualcomm, uygun olması halinde Samsung’a dönebilir.


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