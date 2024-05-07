Samsung, Galaxy S25'in bataryasına yapay zeka ekleyecek

Samsung'un yolda olan Galaxy S25 serisi için batarya tarafında yapay zekadan yardım alacağı söyleniyor. Peki bu ne işe yarayacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 11:10
Samsung, Galaxy S25'in bataryasına yapay zeka ekleyecek
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Samsung'un geliştirdiği pek çok cihazında yapay zekaya başvurması artık şaşırtmıyor ancak yeni bir iddia Galaxy S25 modellerine de yapay zekanın geleceğini öngörüyor. Hatta Battery AI adı verilen bu özellik sayesinde pil ömrü de uzayacak. 

SAMSUNG YENİ TELEFON SERİSİNDE PİL ÖMRÜNÜ YAPAY ZEKA İLE ARTIRABİLİR

2025 yılında tanıtılması beklenen Galaxş S25 serisinde yapay zeka özelliklerinin oldukça fazla olacağı konuşuluyor. Batarya tarafında da bu yapay zeka desteğinin önemli ölçüde görülmesi kuvvetle muhtemel.

Bir sızıntıya göre Battery AI olarak adlandırılan bu yapay zeka batarya özelliği pil ömrünü yüzde 5'ten yüzde 10'a kadar artırabilir. Samsung, temelde yapay zekayı pil ömrünü iyileştirmede bir süredir zaten kullanıyor. Ancak söz konusu sistemin çok daha ayrıntılı ve komplike olduğu aktarılıyor.


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