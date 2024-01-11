Samsung Galaxy A05 ve Galaxy A05s modelleri Türkiye'de satışa çıktı

Yayınlanma: 11.01.2024 - 11:34

Güncelleme: 11.01.2024 - 14:02

Samsung, Galaxy A05, A05s, A15 ve A25 5G modellerinden oluşan Galaxy A serisini duyurdu.

Samsung Galaxy A05, akıllı telefon, 50 MP çözünürlükteki ana kamerasıyla, geniş açıdan düşük ışık koşullarına kadar her türlü ortamda net ve detaylı fotoğraflar çekme imkanı sağlıyor. 6.7 inç büyüklüğünde HD bir ekran sunuluyor.

5.000 mAh bataryası bulunan Galaxy A05, 25W hızlı şarj özelliği ile destekleniyor. Siyah, açık yeşil ve gümüş renkleri olan Galaxy A05, 4 GB RAM ile 64 veya 128 GB dahili hafıza seçenekleri bulunuyor.

Samsung Galaxy A05s, Qualcomm Snapdragon 680 işlemci yer alıyor

Samsung Galaxy A05s, Qualcomm Snapdragon 680 işlemciye sahip, 50 MP çözünürlüğündeki ana kamerasına ek olarak, 90 Hz'lik Full HD geniş ekran sunuyor. 5.000 mAh kapasiteli bataryası ve 25W hızlı şarj desteği de bu model için sunulanlar arasında. 4 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza kapasitesine sahip A05s, siyah, açık mor ve gümüş renk seçenekleri yer alıyor.

Samsung Galaxy A15, 90Hz yenileme hızına sahip 6.5 inç Full HD Super AMOLED ekranına ek olarak 800 Nit parlaklığa sahip ekranıyla öne çıkıyor.

5.000 mAh'lik bataryası ve 25W hızlı şarja sahip Galaxy A15, aynı zamanda 4 yıl Android ve 5 yıl güvenlik güncelleme garantisiyle kullanıcılarının güvenliğini ve cihazın güncelliğini temin ediyor.

Galaxy A15, 4, 6 ve 8 GB RAM seçenekleriyle sunuluyor. Cihaz; siyah, açık mavi ve sarı renk alternatifleri ve 128 veya 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Samsung Galaxy A25 5G, 2.4GHz 5 Nanometre Exynos 1280 5G işlemcisiyle donatıldı. 120Hz yenileme hızı ve 1000 Nit parlaklıkla bezeli Super Amoled FHD ekranı ile Galaxy A25 5G, Gorilla Glass 5 ekran koruması özelliğine sahip.

50MP OIS (Optik Görüntü Sabitleme) ve VDIS (Video Dijital Görüntü Sabitleme) özelliklerine sahip kamerası, fotoğraf ve video çekimleri imkanı sunarken, SGS tarafından onaylanmış mavi ışık azaltma teknolojisi mevcut.

5.000 mAh kapasiteli bataryası ve 25W hızlı şarj özelliği sunan Galaxy A25 5G, 4 yıllık Android ve 5 yıllık güvenlik güncelleme garantisi sağlıyor.

Samsung Galaxy A25 5G, kullanıcılarına, 128 veya 256 GB dahili hafıza ve 6 veya 8 GB RAM seçenekleri ile sunuluyor. Cihaz, 3 farklı renk alternatifi sunuyor.