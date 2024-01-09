Samsung Galaxy S24 Ultra'nın gerçek fotoğrafları sızdı
Samsung'un tanıtmaya hazırlandığı Galaxy S24 serisinin en üst seviye modeli S24 Ultra için yeni görüntüler sızdı.
Samsung'un Galaxy S24 serisi hakkında o kadar çok sızıntı ve bilgi ortaya çıktı ki 17 Ocak'ta tanıtılacak telefon artık merak edilmiyor. Telefon serisi hakkında en merak edilen sorularda biri de telefonun gerçek görüntülerinin yayınlanmasıyla cevaplanmış oldu.
SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA NASIL GÖRÜNECEK?
Tasarımını gözler önüne seren bu yeni görsellere göre telefon önceden yapılan sızıntılardaki özelliklerle uyuşuyor. Samsung'un yeni serisinde titanyum çerçeve sahip modelin olduğu söylenmişti ve bu görsellere göre S24 Ultra modelinde yer alacak.
GSMArena tarafından sızdırılan ve telefon modelinin hem önden hem de arkadan nasıl görüneceğini gözler önüne seren sızıntı, telefonun arkada dört kameraya ek olarak lazer otomatik odaklama sensörünün yer alacağını gösteriyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fatih Camisi imamına bıçaklı saldırı!
- Gold Film'den 'Kızıl Goncalar' açıklaması
- FOX TV'yi Suudi Arabistan mı alıyor?
- Binayı taş ve sopa yağmuruna tuttular!
- Selvi'den, Ali Koç'a 'Erdoğan'lı yanıt
- Metroda 'Tevhid bayrağı' tartışması
- İbo Show'daki 'filtre'ye ilişkin açıklama: 'Mağdurum'
- İstanbul’da toplu taşımaya zam!
- İYİ Parti'den 'Can Atalay' resti!
- Duyan İmamoğlu'nu hatırladı