Samsung Galaxy S24 Ultra'nın gerçek fotoğrafları sızdı

Yayınlanma: 09.01.2024 - 10:24

Güncelleme: 09.01.2024 - 10:24

Samsung'un Galaxy S24 serisi hakkında o kadar çok sızıntı ve bilgi ortaya çıktı ki 17 Ocak'ta tanıtılacak telefon artık merak edilmiyor. Telefon serisi hakkında en merak edilen sorularda biri de telefonun gerçek görüntülerinin yayınlanmasıyla cevaplanmış oldu.

SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA NASIL GÖRÜNECEK?

Tasarımını gözler önüne seren bu yeni görsellere göre telefon önceden yapılan sızıntılardaki özelliklerle uyuşuyor. Samsung'un yeni serisinde titanyum çerçeve sahip modelin olduğu söylenmişti ve bu görsellere göre S24 Ultra modelinde yer alacak.

GSMArena tarafından sızdırılan ve telefon modelinin hem önden hem de arkadan nasıl görüneceğini gözler önüne seren sızıntı, telefonun arkada dört kameraya ek olarak lazer otomatik odaklama sensörünün yer alacağını gösteriyor.