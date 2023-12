Samsung Galaxy S24'ün neredeyse bütün özellikleri sızdırıldı

Galaxy S24'ün duyurulmasına bir ay kadar bir süre olmasına rağmen, neredeyse tüm donanım özellikleri şimdiden sızdırıldı. Aynı zamanda birkaç gün önce One UI 6.1'in özelliklerinden biri de ilk kez açığa çıkarıldı ve bu özellik bataryanın sağlığını kontrol altında tutmayı sağlıyor. Şimdiyse yeni yapılan bir sızıntı, daha fazla One UI 6.1 özelliğini gözler önüne seriyor.

Chip'in aktardığı habere göre sızıntıyı yapan Benit Bruhner Pro, birkaç One UI 6.1 özelliğini ön plana çıkarttı ve görselleri X'te yayınladı. Bu özellikler arasında, girdiye dayalı olarak duvar kağıtları oluşturabilen yapay zeka destekli bir duvar kağıdı oluşturucu da yer alıyor. Görünüşe göre, öznenin ismini ve arka planın ismini girebiliyorsunuz ve özellik bu iki şeye dayalı bir duvar kağıdı oluşturuyor. Kilit ekranı ayrıca portre ve hava durumu efektleri ekleme seçeneğine de sahip olacak

One UI 6.1'in yerleşik fotoğraf editörü, basit bir sürükle-bırak hareketiyle nesnelerin yerini değiştirme olanağı sunacak. Bir görüntüden bir konu veya nesne seçebilir ve başka bir görüntüye yerleştirebilirsiniz. Ayrıca galerinizdeki mevcut görüntüleri genişletmenize de olanak tanıyor. Fotoğraf düzenleyici ayrıca çizimler ve çıkartmalar gibi değişiklikleri yinelemenize ve geri almanıza da olanak tanıyor.

Samsung Notes, uzun metinleri okunması kolay madde işaretlerine dönüştürerek uzun notları özetleyebilen bir özelliğe de sahip olacak. Ayrıca, el yazısı notları metne dönüştürdükten sonra otomatik olarak biçimlendirebiliyor.

One UI 6.1 ayrıca sesli aramaları, aramadaki her iki kişi için de bir dilden diğerine canlı olarak çevirebiliyor. Hatırlayacağınız üzere bu özellik, Samsung tarafından birkaç hafta önce şirketin ilk büyük dil tabanlı modeli olan Samsung Gauss tarafından desteklenen ilk özellik olarak duyurulmuştu.

One UI 6.1 ayrıca Samsung telefonlara Voice Focus özelliğini de getiriyor. Bu özellik bazı orta sınıf ve giriş seviyesi akıllı telefonlarda zaten mevcut, ancak One UI 6.1 güncellemesiyle üst düzey telefonlara gelecek. Ayrıca, telefonun pilini yüzde 80'e kadar şarj edebilen ve kullanıcı uyanmadan hemen önce yüzde 100'e çıkarmaya yarayan yeni bir Adaptif Koruma özelliği de getirecek. Maksimum Koruma özelliği ise pili yalnızca yüzde 80'e kadar şarj ediyor.

