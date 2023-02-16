Bütçe dostu Samsung Galaxy S23 FE yolda olabilir

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 14:14

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 14:14

Samsung, premium ve amiral gemisi olan Galaxy modelleri için FE serisini başlatmıştı. Bütçe dostu olan ancak fiyatına göre pek çok özelliği bünyesinde barındıran FE modellerinde en son Galaxy S21 FE'yi görmüştük. S22 FE'yi atlayan Samsung, S23 için çalışmalarını sürdürüyor gibi görünüyor.

SAMSUNG GALAXY S23 FE MODELİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR OLABİLİR

Samsung özellikle Galaxy S20 FE ile akıllı telefon pazarıda ses getirmiş, sonrasında S21 FE'yi tanıtmıştı. S22 ailesine FE'yi eklemeyen şirket, kısa bir süre önce tanıtılan S23 ailesi için FE'yi eklemeyi düşünüyor denildi.

Sammobile tarafından aktarılan haberde, Galaxy S23 FE modelinin öne çıkması adına Galaxy A74 modelinin iptal edileceği kaydedildi.