Samsung Galaxy S25+ görselleri nasıl sızdırıldı? Çalışanlara sert yaptırım...

Yayınlanma: 20.12.2024 - 12:22

Güncelleme: 20.12.2024 - 12:26

Ocak 2025'te tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S25+ modeline ait görüntülerin sızdırılması, Güney Koreli teknoloji devinde büyük bir krize yol açtı. Ünlü sızıntı kaynağı Evan Blass tarafından paylaşılan bu görseller, Samsung’un çalışanlarına yönelik sert yaptırımlarıyla sonuçlandı.

GALAXY S25 SERİSİ HAKKINDA İLK AYRINTILAR

Blass, Galaxy S25 Ultra ve Galaxy S25+ modellerine ait görsellerin yanı sıra, Samsung’un 22 Ocak 2025’te düzenleyeceği Unpacked etkinliği için bir tanıtım posterini de sızdırdı. Bu etkinlikte Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra modellerinin resmî olarak tanıtılması bekleniyor.

SIZINTI KAYNAĞI TESPİT EDİLDİ

Sızdırılan görsellerin paylaşıldığı @Jukanlosreve adlı hesaptaki görüntüler, Samsung çalışanlarının işten çıkarılmasına neden oldu. Görsellerde cihazın belirli kimlik numaralarının açık kalması, sızıntıyı gerçekleştiren çalışanların tespit edilmesini sağladı. Samsung, bu olayın ardından hızla harekete geçerek, sızıntının sorumlularını işten çıkardı.

Kimlik Numaraları Sızıntının Çözülmesinde Kilit Rol Oynadı

@AllAboutSamsung editörü Max Jambor tarafından yapılan bir başka paylaşım, Galaxy S25+ üzerindeki kimlik numaralarının, Samsung’un sızıntıyı gerçekleştiren çalışanları nasıl belirlediğini gösterdi. Bu durum, Samsung’un sızıntılara karşı ne kadar dikkatli ve kararlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

ÇALIŞANLAR İÇİN RİSKLİ BİR EKSTRA GELİR KAPISI

Telefon üretimi sektöründe çalışanlar için bu tür sızıntılar ek gelir fırsatı olarak görülse de, bu olay Samsung’un bu konuda tolerans göstermediğini bir kez daha kanıtladı. Özellikle büyük markalar, sızıntıları önlemek adına ciddi güvenlik önlemleri alıyor ve bu olayda olduğu gibi sert yaptırımlara başvurabiliyor.

SAMSUNG’DAN YENİ GÜVENLİK ADIMLARI

Samsung, Galaxy S25 serisine yönelik bu sızıntının ardından, güvenlik önlemlerini artırmayı planlıyor olabilir. Benzer olayların yaşanmaması için markanın, gelecekteki modellerde daha sıkı bir sızıntı önleme politikası uygulaması bekleniyor.