Samsung yeni buzdolabı modelini tanıttı

Yayınlanma: 17.04.2024 - 12:33

Güncelleme: 17.04.2024 - 12:33

Samsung'un yaptığı açıklamaya göre, yeni RB6000D alttan donduruculu buzdolabı, AI Inverter kompresörü, AI enerji modu ve geliştirilmiş kapasitesiyle enerji verimliliği deneyimi sağlıyor.

Ürün, Wi-Fi özellikleri ve SmartThings AI Energy sayesinde, markanın benzer modellerine göre daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve Dijital Ev Aletleri Müşteri Deneyimi Ekibi Başkanı Moohyung Lee, enerji verimliliğinin günümüz tüketicileri için her zamankinden daha önemli olduğunu belirterek, "Kapsamlı ve titiz Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde, dünyanın her yerinden tüketicilerin beğendiği Samsung kalitesi ve özelliklerine ek olarak, benzer Samsung buzdolabı modellerine göre daha yüksek enerji tasarrufu olanağını sunmayı da başardık. Kullanıcıların günlük yaşamlarında Samsung'un yeni buzdolabının bu olumlu özelliklerinden faydalanacağına eminiz." ifadelerini kullandı.

Buzdolabı, markanın ekstra geniş alttan donduruculu buzdolabı modelleri arasında AB enerji standartlarına göre A enerji derecesi alan ilk model olma özelliğine sahip.

Şirket, bu modelde geleneksel modele kıyasla enerji tüketimini yüzde 55.9 oranında azaltmak amacıyla yeni çözümler geliştirdi.

"DAHA AZ ENERJİ KULLANILMASI SAĞLANIYOR"

Yeni yüksek verimli AI Inverter Kompresör, dönen parçaların yarıçapının artırılması için yeniden tasarlandı. Bu sayede kompresörün ataletinin geleneksel kompresörden 4.1 kat daha yüksek olması ve kompresörün gücü daha uzun süre tutabilmesi sağlandı. Böylece buzdolabında ani sıcaklık değişimleri önlenirken, daha az enerji kullanılması sağlanıyor.

Kompresör ayrıca yeni kontrol teknolojisi sayesinde geleneksel modele göre 5 kata kadar daha sessiz çalışarak gürültü seviyesinin azaltılmasına katkıda bulunuyor. Yeni AI Inverter Kompresör, Digital Inverter Kompresör'ün geliştirilmiş mekanik yapısı sayesinde mevcut Samsung Inverter kompresörlerinden daha verimli çalışarak sabit sıcaklığı korurken daha az enerji kullanıyor.

Bunların yanında ürün, SmartThings AI Energy'nin enerji kullanımını yüzde 15'e kadar azaltabilen enerji tasarrufu modunu destekliyor. SmartThings AI Enerji Modu kullanıcıların günlük, haftalık ve aylık güç tüketimini kolayca denetleyebilmeleri sağlamanın yanında aynı zamanda aylık elektrik faturalarını da tahmin edebiliyor. Kullanım belirlenen tahmini aşarsa, AI Enerji Modu proaktif olarak devreye girerek enerji tasarrufu da sağlayabiliyor. Ayrıca, kullanıma ve ortama bağlı olarak kompresör hızını ve buz çözme döngüsü sıklığını optimize ediyor. Böylece gıdaların daha uzun süreler daha taze kalmasını sağlıyor.

Şirket, geniş bir buzdolabının sunduğu kapasite avantajlarını daha da artırmak için buzdolaplarında geleneksel olarak kullandığı SpaceMax teknolojisini bu yeni modele uyguladı. Buzdolabının iç ısısı tutarlı bir biçimde korunurken, depolama hacmi ince duvarlar ve verimli yalıtım sayesinde artırıldı.

Performans ve depolama kapasitesinin yanında buzdolabı, modern evlere yakışan bir tasarıma sahip. Tamamen düz kapısı ve gömülü kulp yapısı sayesinde uyum vadediyor. Gentle Lighting özelliğiyse hem iç parlaklığını kontrol altında tutuyor hem de dış yüzeyde parlamaları önlüyor.