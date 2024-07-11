Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6'yı tanıttı! İşte özellikleri

Yayınlanma: 11.07.2024 - 18:10

Güncelleme: 11.07.2024 - 18:12

Samsung'un düzenlemiş olduğu Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6 başta olmak üzere yeni akıllı yüzük ve akıllı saat modellerini tanıttı.

SAMSUNG GALAXY Z FLIP 6'NIN ÖZELLİKLERİ

Galaxy Z Flip 6'nın özelliklerine baktığımızda ise 6.7 inç Dynamic AMOLED 2X, 2640 x 1080 piksel FHD+ çözünürlüklü ana ekranı bulunuyor. Bir diğer yandan kapak ekranında ise 3.4 inç Super AMOLED, 748 x 720 piksel çözünürlük tercih edilmiş.

Önceki model gibi iki kamerası bulunan telefonun, 12 MP çözünürlüğünde ve ultra geniş açılı kamerası var. 50 MP kamera ise geniş açılı olarak sunuluyor. Ön kamera ise 12 MP.

Snapdragın 8 Gen 3 bulunan telefonun 12 GB RAM kapasitesi bulunuyor ve 256 GB ve 512 GB depolama alanına sahip seçenekler sunuluyor.

Toza ve suya karşı daha dayanıklı olan Z Flip 6, 7 yıl güvenlik güncellemesi alacak.

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 6'NIN ÖZELLİKLERİ

Galaxy Z Fold 6'nın Z Flip 6'ya göre daha büyük bir ekranı var. 7.6 inç Dinamik AMOLED 2X, 2160 x 1856 piksel QXGA+ çözünürlüklü ana ekranı bulunan telefonun, kapak ekranı ise 6.3 inç Dinamik AMOLED 2376 x 968 piksel HD+ çözünürlüğe sahip.

Telefonda 12 MP çözünürlüğünde ultra Geniş açılı lens bulunuyor. Bu lens, F2.2 diyafram açıklığına ve 123 derecelik görüş alanına sahip. Diğer geniş açılı lens ise 50 MP çözünürlük sunuyor ve düşük ışık koşullarında bile iyi sonuç sağlıyor.

Bir diğer kamera ise 3X optik yakınlaştırma özelliğine sahip 10 MP çözünürlüğündeki telefoto lens oluyor.

Telefonda Z Flip 6 gibi, 12 GB RAM var ancak depolama seçeneği 512 GB ya da 1 TB oluyor. Yine Fold 6 modeli de çizilmeye karşı yüzde 10 daha dayanıklı ve suya/toza karşı IP48 sertifikasına sahip.