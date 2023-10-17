Samsung Galaxy Watch Ultra için yeni duyuru

Yayınlanma: 17.10.2023 - 12:48

Güncelleme: 17.10.2023 - 12:48

Akıllı saat satışlarında Apple'dan sonra ikinci sırada gelen Samsung, Galaxy Watch Ultra saati için yeni bir duyuru yaptı. Güney Kore merkezli şirket, akıllı saatinin ekranında microLED kullanmayı düşündüklerini duyurdu.

Samsung zaten halihazırda mikroLED teknolojsini televizyonlarında kullanıyor.

SAMSUNG AKILLI SAATLERİNDE DE BU TEKNOLOJİYE GEÇEBİLİR

Apple ile rekabeti arttıran Samsung, bu kapsamda yeni akıllı saat modeli için bu tarz bir hamleyi hayata geçirebilir.

Bu microLED ekranlar temelde farkını ışık üreten bölümde kullanılan gallium nitride kısaca GaN'den alıyor. Bu teknoloji sayesinde çok daha ince paneller ortaya çıkıyor ve her piksel kendini aydınlatabiliyor. Bu da ekstra bir aydınlatmaya ihtiyaç duyulmaması anlamına geliyor.

Hatta microLED, OLED ekranlara kıyasla yüzde 50 daha az enerje harcıyor olmasıyla da büyük anlamda öne çıkıyor.