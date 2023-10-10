iPhone alma baskısı yaratan durum için Samsung da harekete geçti

Yayınlanma: 10.10.2023 - 12:42

Güncelleme: 10.10.2023 - 12:42

Apple yıllardır cihazlarında iMessage hizmetini sunuyor. Burada iPhone ya da Apple cihazlarından herhangi birini kullanan kişilere mesajlar 'mavi' bir çubuk içinde gidiyor. Kişi burada, iPhone kullanan bir kişi tarafından mesaj geldiğini anlamış oluyor, eğer mesaj yeşil bir kutu içinde görünüyorsa ya SMS olarak atılmış ya da iPhone olmayan bir cihazdan mesaj gelmiş oluyor.

iPHONE ALMA BASKISI OLUŞTURUYOR!

Bu da haliyle bir ayrım yaratıyor. Kişilerin kullandıkları cihazlara göre bir sınıflandırma yapılmış olduğu düşünüldüğü için geçenlerde bu konuya yönelik Google'dan tepki gelmişti. Yayınladığı bir videoda bu konuya değinen Google'a Samsung'dan destek geldi.

Google söz konusu mavi ve yeşil ayrımının iPhone satın alma baskısı yarattığına inanıyor. Google'ın söylediğine göre özellikle gençler arasında grup sohbetlerinde herkes mavi, Android kullanan kişilerin yazdıklarının yeşil arka planda gitmesi o kişinin hor görülmesine bile neden oluyor.

Samsung'un paylaştığı videoda ise 'yeşil ve mavi baloncuklar bir arada olmak istiyor, bu mesajın Apple'a ulaşmasına yardım edin' başlığı yer alıyor.