Samsung 8 yılın ardından ilk kez kesintisiz sistem güncellemesi yayınladı

Google'ın ilk olarak sekiz yıl önce Android için yayınladığı kesintisiz sistem güncellemesi, ilk kez Samsung tarafından yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 16:28
Samsung 8 yılın ardından ilk kez kesintisiz sistem güncellemesi yayınladı
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Android tarafta ilk kez Google Pixel cihazlara gelen kesintisiz sistem güncellemesi temelde telefonun güncelleme sırasında önyükleme sisteminde kalmasını sağlayarak kullanıcıyı engellemeden güncelleme indirilmesini sağlıyor. 

Burada normalde işletim sistemi güncellemelerinden farklı olarak telefonların yeniden başlama süresi kısaltıyor olmasının yanında güncelleme yapılırken aktif bir şekilde telefonun kullanılmasına da olanak sağlıyor. 

SAMSUNG DİĞER MODELLERİ İÇİN DE KESİNTİSİZ SİSTEM GÜNCELLEMESİ SUNACAK

Samsung da sekiz yılın ardından ilk olarak bu sistemi Galaxy A55 modeli için sundu. 

Beklenene göre Samsung, farklı modellerine yavaş yavaş kesintisiz sistem güncellemesi imkanını getirecek.

Yıllar önce Samsung'un kesintisiz Android güncellemesi sunacağı haberleri gündeme gelmişti ancak bu 2022 yılıydı. Aradan geçen iki yılın ardından Samsung nihayet bu sistemi bir modeline getirdi


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