Samsung ile TikTok iş birliğinden ortaya çıkan StemDrop!
Samsung ve TikTok iş birliği yaparak yeni bir platform kurdular. StemDrop adı verilen bu araç TikTok üzerinden kullanılabilecek.
Farklı şirketlerin birbiriyle ortaklık ya da iş birliği kurduğuna şahitlik ediyoruz. En yakın tarihli ise Samsung ve TikTok arasında yaşandı. StemDrop adı verilen bu araç TikTok üzerinden kullanılabilecek ve popüler şarkı yazarlarının eserlerini ayrıntılı bir şekilde düzenleme yapmanıza olanas sağlayacak.
YENİ ARAÇ DİKKAT ÇEKECEK
Özellikle TikTok gibi müzik odaklı içeriklerin paylaşıldığı platformlarda seçilen her parçanın bir önemi var. Hatta artık pek çok sanatçı müzik parçalarını TikTok'ta da paylaşıyor ve müziğin ritmine uygun dans figürleriyle milyonlara ulaşmasını sağlıyor. Bu noktada geliştirilen StemDrop ise içerik üreticilerinin müzikler sayesinde daha yaratıcı olmalarını sağlayacak.
Bu sayede içerik üreticiler ünlü şarkıcılarla iş birliği yapabilecek, ince ayarlar ve düzenlemeler yaparak, çok daha özgün içerikler üretebilecekler. Örneğin, şarkılarda yer alan enstrümanları ve diğer çeşitli sesleri düzenleyebilmek mümkün olacak.
Sistemde düzenlenebilir ilk şarkı, Max Martin'in yeni şarkısının 1 dakikalık bir bölümü olacak. StemDrop ise 26 Ekim'de kullanılabilir hale gelecek.
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