Samsung'un One UI 5 arayüzü tanıtıldı!

Samsung akıllı telefonlarına gelecek Android 13 temelli One UI 5 arayüzünün tanıtımını gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2022 Cuma, 11:09
Samsung'un One UI 5 arayüzü tanıtıldı!
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Samsung kullanıcılarını desteklemek amacıyla yeni güncellemelerini dağıtma konusunda daha hızlı davranıyor. Öte yandan bu kapsamda Android 13 temelli One UI 5 arayüzünü kullanıcıların karışısına çıkarttı.

YENİ ARAYÜZ İLE KULLANICILARIN KARŞILAŞACAĞI YENİLİKLER

Arayüz nihayet son aşamaya geldi. Radikal yenilikler yer almasa da belli başlı değişiklikler bulunuyor. Yenilikler arasında şunlar yer alıyor:

  • Kilit ekranına yeni saat tarzları eklenecekken ekrana eklenecek duvar kağıtları ve videolar için de daha gelişmiş bir deneyim sunulacak,
  • Kilit ekranı üzerinden uygulamaların ya da öğelerin düzenlenmesine olanak sağlanacak, 
  • Mod ayarlaması yapılacak, 
  • Güvenlik ve gizlilik ayarlarının yönetimi için tek bir ekrandan ayarlama imkanı, 
  • Bildirimlerin daha kolay takip edilmesini sağlayan araç.

Android 13 alamayacak cihazların listesi:

Samsung Galaxy S10 serisi (Galaxy S10 Lite hariç)

Samsung Galaxy Note 10 serisi (Note 10 Lite hariç)

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy A90 5G

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy A21

Samsung Galaxy Galaxy M51

Samsung Galaxy M31 Prime Edition

Samsung Galaxy M31s

Samsung Galaxy M21s

Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy M02s

Samsung Galaxy M02

Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy A11

Samsung Galaxy A02s

Samsung Galaxy A02

Samsung Galaxy A01

Samsung Galaxy F41

Samsung Galaxy F02s

Android 13 güncellemesi alacak Samsung cihazların listesi de şu şekilde:

Galaxy S Serisi modeller:

Galaxy S22 Ultra,

Galaxy S22+,

Galaxy S21 FE,

Galaxy S21 Ultra,

Galaxy S21 Plus,

Galaxy S21,

Galaxy S20 Ultra,

Galaxy S20 Plus,

Galaxy S20,

Galaxy S20 FE,

Galaxy S10 Lite.

Galaxy Note Serisi modeller:

Galaxy Note 20 Ultra,

Galaxy Note 20,

Galaxy Note 10 Lite,

Galaxy Z serisi modeller:

Galaxy Z Fold 2 5G,

Galaxy Z Flip,

Galaxy Z Flip 5G,

Galaxy Z Fold 3,

Galaxy Z Flip 3 ve yeni tanıtılan modeller


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