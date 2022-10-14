Samsung'un One UI 5 arayüzü tanıtıldı!
Samsung akıllı telefonlarına gelecek Android 13 temelli One UI 5 arayüzünün tanıtımını gerçekleştirdi.
Samsung kullanıcılarını desteklemek amacıyla yeni güncellemelerini dağıtma konusunda daha hızlı davranıyor. Öte yandan bu kapsamda Android 13 temelli One UI 5 arayüzünü kullanıcıların karışısına çıkarttı.
YENİ ARAYÜZ İLE KULLANICILARIN KARŞILAŞACAĞI YENİLİKLER
Arayüz nihayet son aşamaya geldi. Radikal yenilikler yer almasa da belli başlı değişiklikler bulunuyor. Yenilikler arasında şunlar yer alıyor:
- Kilit ekranına yeni saat tarzları eklenecekken ekrana eklenecek duvar kağıtları ve videolar için de daha gelişmiş bir deneyim sunulacak,
- Kilit ekranı üzerinden uygulamaların ya da öğelerin düzenlenmesine olanak sağlanacak,
- Mod ayarlaması yapılacak,
- Güvenlik ve gizlilik ayarlarının yönetimi için tek bir ekrandan ayarlama imkanı,
- Bildirimlerin daha kolay takip edilmesini sağlayan araç.
Android 13 alamayacak cihazların listesi:
Samsung Galaxy S10 serisi (Galaxy S10 Lite hariç)
Samsung Galaxy Note 10 serisi (Note 10 Lite hariç)
Samsung Galaxy Fold
Samsung Galaxy A90 5G
Samsung Galaxy A41
Samsung Galaxy A31
Samsung Galaxy A21s
Samsung Galaxy A21
Samsung Galaxy Galaxy M51
Samsung Galaxy M31 Prime Edition
Samsung Galaxy M31s
Samsung Galaxy M21s
Samsung Galaxy M21
Samsung Galaxy M02s
Samsung Galaxy M02
Samsung Galaxy A12
Samsung Galaxy A11
Samsung Galaxy A02s
Samsung Galaxy A02
Samsung Galaxy A01
Samsung Galaxy F41
Samsung Galaxy F02s
Android 13 güncellemesi alacak Samsung cihazların listesi de şu şekilde:
Galaxy S Serisi modeller:
Galaxy S22 Ultra,
Galaxy S22+,
Galaxy S21 FE,
Galaxy S21 Ultra,
Galaxy S21 Plus,
Galaxy S21,
Galaxy S20 Ultra,
Galaxy S20 Plus,
Galaxy S20,
Galaxy S20 FE,
Galaxy S10 Lite.
Galaxy Note Serisi modeller:
Galaxy Note 20 Ultra,
Galaxy Note 20,
Galaxy Note 10 Lite,
Galaxy Z serisi modeller:
Galaxy Z Fold 2 5G,
Galaxy Z Flip,
Galaxy Z Flip 5G,
Galaxy Z Fold 3,
Galaxy Z Flip 3 ve yeni tanıtılan modeller
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