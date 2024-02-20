Samsung, katlanabilir ekranı için dayanıklılık sertifikası aldı

Samsung'un Galaxy Z Fold 5'te kullanılan 7 inç katlanabilir ekranı, ABD Savunma Bakanlığı'nın zorlu MIL-STD-810G askeri dayanıklılık testini başarıyla geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 11:01
Samsung, katlanabilir ekranı için dayanıklılık sertifikası aldı
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Samsung'un katlanabilir ekranları, dayanıklılıklarını kanıtlayan bir belge daha aldı. Donanımhaber'in The Elec internet sitesinden aktardığı haberine göre şirketin 7 inçlik katlanabilir paneli, ABD Savunma Bakanlığı'nın MIL-STD 810G askeri standart testlerini geçti.

Katlanabilir cihaz ekranları geleneksel düz panellere göre daha düşük dayanıklılığa sahip olsa da Samsung'un bu dereceyi elde etmiş olması takdire şayan. Sonuçta bu askeri sertifika, ekranın bir dizi sıkı testten başarıyla geçtiğini gösteriyor.

Ekran değerlendirmesinden bir alıntı şöyle:

"Test sırasında katlanabilir panel, -10 santigrat derecelik bir ortamda su püskürtülerek panelin dışı 6 mm kalınlığında buzla dondurulduktan sonra bile normal şekilde çalışmaya devam etti ve bu durumu 4 saat boyunca sürdürdü. Ayrıca, cihazın -32 santigrat ile +63 santigrat arasındaki sıcaklıklara iki saat boyunca dayandığı ve bu ani sıcaklık değişimlerinin 12 saat boyunca üç kez tekrarlandığı bir testte herhangi bir performans sorunu yaşanmadı."

ZORLU ŞARTLARA DAYANDI

Şok testinde, kullanıcıların genellikle telefonlarını kullandığı 1.22 metre yükseklikten düşme durumunu simüle eden toplam 26 deneme yapıldı. Şirket yetkilisi, özellikle yerçekimi ivmesi testi gibi MilSpec standardının en zorlu kısımlarını içeren bu testlerde, ürünün dışarıda gerçekleştirilen aktiviteler sırasında herhangi bir sorun yaşamadığını vurguladı.

Samsung'un askeri dayanıklılık testinden geçen 7 inçlik katlanabilir paneli hali hazırda mevcut Galaxy Z Fold 5'te kullanılıyor. Güney Koreli şirket muhtemelen önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği Galaxy Z Fold 6'da da yine aynı ekrana yer verecek.


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