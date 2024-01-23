Samsung Galaxy S24 Ultra'nın gücüne ilişkin ilk testler

Samsung Galaxy S24 serisi kısa bir süre önce tanıtıldı. Samsung Galaxy S24 Ultra'nın gücüne ilişkin ilk testler de geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2024 - 22:23
Samsung Galaxy S24 Ultra'nın gücüne ilişkin ilk testler
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Samsung merakla beklenen S24 serisini kısa bir süre önce tanıttı. Telefon serisinin en güçlü olarak konumlandırılan Ultra modeli ise ilk testine girdi. PBKreviews adlı YouTube kanalı üzerinden performans testi yayınlandı. 

ÖNCEKİ MODELLERE GÖRE DAHA DAYANIKLI

Telefon, Gorilla Glass Armor ve Apple'ın iPhone 15 Pro'larda tercih ettiği gibi titanyum bir çerçeve ile geliyor. Çok daha güçlü ve dayanıklı olan S24 Ultra, Samsung'a göre küçük çiziklere karşı da bariyeri var. 

Önceki modellere göre daha düz bir ekranı bulunan telefon, düşürme, ince toz ve taşlarla ekranın çizilmesi gibi türlü testlere tabii tutuldu. Basit senaryolarda bile zarar gören ekran, büyük bir hasar almasa da 'küçük çizikler' halen bir sorun gibi duruyor.

Titanyum çerçeve ise yere düşmeye bağlı olarak hasar görüyor. 

Düşmeye bağlı tarafta hasar alsa da toz ve taş gibi materyaller cihazın ekranınıda gözlü görülür çizik bırakmıyor.

 


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