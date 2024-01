Samsung yapay zeka çağını başlattı! Galaxy S24 serisi tanıtıldı!

Yayınlanma: 18.01.2024 - 12:00

Güncelleme: 18.01.2024 - 12:03

Samsung'a göre Galaxy S serisi, mobil cihazların kullanıcıları destekleme şeklini sonsuza dek değiştiren yeni bir çağa öncülük ediyor.

Akıllı çağrı ve metin çevirileri yaparak engelsiz iletişim sunmaktan, Galaxy'nin ProVisual Engine özelliğiyle çekilen fotoğrafları kusursuz hale getirerek yaratıcı özgürlüğü en üst düzeye çıkarmaya ve Galaxy kullanıcılarının keşfetme ve araştırma şeklini değiştirecek yeni bir arama standardı belirlemeye kadar Galaxy S24 serisinin sunduğu neredeyse her deneyim, gücünü yapay zekadan alıyor.

GALAXY S24 ULTRA'NIN ÖZELLİKLERİ

Galaxy S24 serisindeki ProVisual Engine, görüntü yakalama yeteneklerini dönüştüren ve bir çekimin ayarlarını yapmaktan içerikleri sosyal medyada paylaşmaya kadar her adımda özgür yaratıcılığı en üst düzeye çıkaran yapay zeka destekli ve kapsamlı bir araç paketi sunuyor.

Uzaktan çekilen bulanık ve pikselli görüntüler artık geçmişte kaldı. Galaxy S24 Ultra'nın yeni 5x optik yakınlaştırma özellikli lensli Quad Tele System'i, 50MP sensöre sahip. Adaptif Piksel Sensörü sayesinde 2x, 3x, 5x ve 10x büyütme seviyelerinde optik yakınlaştırma kalitesinde performans sunuyor. Görüntüler ayrıca, geliştirilmiş dijital yakınlaştırma desteğiyle 100x'te kristal netliğinde sonuçlar veriyor.

Galaxy S24 Ultra modelinde titanyum çerçeve yer alıyor ve cihaz 79 X 162.3 X 8.6mm boyutlarında 232 gram ağırlığında. Toplamda 7 farklı renk seçeneği sunuluyor. S24 Ultra modelinde çok daha büyük bir ekran bizleri karşılıyor. 6.8 inç bir ekranı bulunan cihazın 120Hz Super Smooth değişken ekran yenileme hızı var. Çözünürlüğü ise 3088x1440p QHD+.

Her ne kadar eleştirilse de Türkiye'de ve bazı Avrupa ülkelerinde işlemci olarak Exynos tercih ediliyor. S24 Ultra modelinde de yeni Exynos 2400 ve Snapdragon Gen 3 olmak üzere iki farklı işlemci tercih ediliyor. Snapdragon Gen 3 işlemcisi Çin ve ABD'deki S24 Ultra'da yer alıyor.

12 GB RAM, 512 GB/ 1 TB depolama alanı sunulan cihazda 5.000mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteği sunuluyor.

200 MP temel kamerasına ek olarak 10 MP telefoto 5x ve 10 MP telefoto 10x lensleri yer alıyor. Geniş açılı 12 MP ve ön kamerada ise 12 MP tercih edildi.

Galaxy S24 Ultra'nın 256 GB depolama alanına sahip versiyonu 69 bin 999 TL'den başlayan bir fiyattan satılacakken, 1 TB versiyon için 80 bin 999 TL ödemek gerekecek.

Samsung Electronics Türkiye Başkanı ve CEO'su Jeff Jo da yapay zeka teknolojisinde bir devrimin eşiğinde olduklarını kaydederek, "Galaxy S24 serisi, mobil cihazların kullanımını yeniden tanımlıyor. Galaxy AI, günlük yaşamı olağanüstü bir deneyime dönüştürüyor, dil engellerini ortadan kaldırıyor ve yaratıcılığın yeni ufuklarını açıyor. Bu seri, akıllı telefonların geleceğini yapay zeka, inovasyon ve estetikle şekillendiren bir dönüm noktası ve biz bu yenilikçi çağın öncüsü olmaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

GALAXY S24 VE GALAXY S24 PLUS ÖZELLİKLERİ

Samsung'un Galaxy S24 ve S24+ modelleri ise sırasıyla, 167 gram ve 196 gram. Her iki modelde de 7 farklı renk seçeneği sunuluyor ve Ultra modele kıyasla ikisinde de alüminyum çerçeve kullanıldı.

S24 modelinde 6.2 inç ekran boyutu, 2340x1080p Full HD+ çözünürlük ve 120Hz Super Smooth değişken ekran yenileme hızı var. S24+ ise 6.7 inç ekran boyutuna, 3088x1440p QHD+ çözünürlüğe ve 120Hz ekran yenileme hızına sahip.

Exynos 2400 işlemcisinin olduğu her iki modelde, RAM tarafında değişiklik var. S24 temel modelde 8 GB RAM, 128 GB depolama alanı sunuluyorken, S24+ için 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunuluyor. Bataryada ise sırasıyla 4000mAh ve 4900mAh sunuluyor. Hızlı şarj tarafında da 25W ve 45W karşımıza çıkıyor.

Kameraları da birbiriyle aynı olan her iki modelde temel kamera 50MP, 3x telefoto lens 10MP, geniş açılı 12MP kamera ve ön kamera 12MP.

Galaxy S24 başlangıç seviyesinde 39 bin 999 TL'den başlıyorken, Galaxy S24+ 46 bin 499 TL'den başlıyor.

YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ

Galaxy AI, hayatın her alanını, özellikle de akıllı telefonun en temel rolü olan "iletişimi" geliştirmeyi amaçlayan kullanışlı yapay zeka özellikleri sunuyor.

Dil bariyerini aşarak iletişim kurulması gerektiğinde, Galaxy S24 serisi bunu her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Yurt dışından bir öğrenciyle veya iş arkadaşı ile sohbet etmek ya da başka bir ülkede tatildeyken rezervasyon yaptırmak sorun olmaktan çıkıyor.

Mesajlar ve diğer uygulamalarda "Chat Asistanı", bir iş arkadaşına resmi bir mesaj yazmak veya bir sosyal medya başlığı için kısa ve akılda kalıcı bir cümle üretmek gibi yetenekler sunuyor, iletişimin amaçlandığı gibi gerçekleşmesini sağlamak için iletişim tonunu mükemmelleştirmeye yardımcı oluyor.

Samsung Notes, yapay zeka tarafından oluşturulan özetler sunan Not Asistanı ile organize olmayı kolaylaştırıyor. Önceden hazırlanmış formatlarla not almayı kolaylaştıran bir şablon oluşturma imkanı sunan Not Asistanı kısa bir ön izlemeyle notları, kolayca fark edilmesini sağlayan formatlarda sunuyor.

Ses Kaydı Asistanı ise birden fazla konuşmacının olduğu durumlarda bile ses kayıtlarını yazıya dökmek, özetlemek ve hatta çevirmek için yapay zeka ve Konuşmadan Metne (text-to-speech) teknolojilerini kullanıyor.