Samsung katlanabilir uygun fiyatlı telefon iddiasına yanıt geldi

Yayınlanma: 15.11.2023 - 14:32

Güncelleme: 15.11.2023 - 14:32

Geçen haftalarda Samsung'un 2024 yılında uygun fiyatlı katlanabilir bir telefon çıkartacağı üzerine iddialar ortaya çıkmıştı.

İddialara göre telefonun 400 ila 500 dolar arasında olacağı ifade edilmişti. Ancak Samsung böyle bir planının olmadığını iddia etmişti.

Samsung Electronics tarafından yapılan açıklama "Orta sınıf fiyatlandırmalı katlanabilir akıllı telefonlar üretmeyi planlamıyoruz ve son söylentiler asılsız" şeklinde oldu.

Katlanabilir telefon pazarında orta sınıfta Motorola'nın Razr 40 ve Razr 2023 modelleri büyük talep görüyor. Razr 2023 ABD'de 499.99 dolardan satılıyor.