Samsung telefonlar için tamir dönemi!
Samsung iFixit ile anlaşarak telefon tamiri konusunda kullanıcılara özel bir program başlatmaya hazırlanıyor.
Apple geçtiğimiz yılın son günlerde, kullanıcıların Apple tarafından sağlanan orijinal parçaları ve aletleri satın alarak kendi cihazlarını tamir etmelerini sağlayan oranım programını duyurmuştu.
Shift Delete'in haberine göre, benzer bir hizmetle gündem olan Samsung, cihazları parçalarına ayırarak tamir edilebilirlik puanlarını belirleyen iFixit ile iş birliğine gitti. Proje, bu yaz itibariyle ABD'de Galaxy telefonlarıyla başlayacak.
Elde edilen ilk bilgilere göre Samsung’un onarım programı ilk etapta arka cam, ekran ve şarj portu değişimini kapsayacak.
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