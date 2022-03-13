Samsung Galaxy A serisinin tanıtım tarihi belli oldu!
Samsung en son şubat ayında Galaxy S22 serisini çıkarmıştı. İddialara göre Galaxy A serisine yeni modellerin ekleceği tarih belli oldu.
Akıllı telefonlar konusundaki sızıntıları ile tanınan Evan Blass’ın yaptığı paylaşıma göre; Samsung 17 Mart tarihinde bir etkinlik düzenleyecek.
Bu etkinlikte Galaxy A serisinin yeni modellerinin tanıtılacağı belirtiliyor.
Samsung’un Galaxy A53 ve Galaxy A73 dahil olmak üzere yeni cihazları yakında tanıtması bekleniyor.
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