Samsung Galaxy A serisinin tanıtım tarihi belli oldu!

Samsung en son şubat ayında Galaxy S22 serisini çıkarmıştı. İddialara göre Galaxy A serisine yeni modellerin ekleceği tarih belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
13 Mart 2022 Pazar, 15:59
Samsung Galaxy A serisinin tanıtım tarihi belli oldu!
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Akıllı telefonlar konusundaki sızıntıları ile tanınan Evan Blass’ın yaptığı paylaşıma göre; Samsung 17 Mart tarihinde bir etkinlik düzenleyecek. 

Bu etkinlikte Galaxy A serisinin yeni modellerinin tanıtılacağı belirtiliyor.

Samsung’un Galaxy A53 ve Galaxy A73 dahil olmak üzere yeni cihazları yakında tanıtması bekleniyor. 



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