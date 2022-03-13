Samsung Galaxy A serisinin tanıtım tarihi belli oldu!

13 Mart 2022 Pazar, 15:59

Akıllı telefonlar konusundaki sızıntıları ile tanınan Evan Blass’ın yaptığı paylaşıma göre; Samsung 17 Mart tarihinde bir etkinlik düzenleyecek.

Bu etkinlikte Galaxy A serisinin yeni modellerinin tanıtılacağı belirtiliyor.

Samsung’un Galaxy A53 ve Galaxy A73 dahil olmak üzere yeni cihazları yakında tanıtması bekleniyor.