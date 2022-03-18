Samsung'dan akıllı telefonlara güncelleme müjdesi!

18 Mart 2022 Cuma, 17:58

Apple'ın beş yıllık güncelleme politikası uzun bir bekleyişin ardından Android'e de geliyor.

Yapılan anlaşmayla Xiaomi ve Samsung’un üst modelleri için verdiği destek şimdi de orta segment modellere gelmeye başladı.

GÜNCELLEME ALACAK SAMSUNG GALAXY A SERİSİ AKILLI TELEFONLAR

Shift Delete'nin haberine göre, geçtiğimiz gün tanıtımı yapılan Samsung A33, A53 ve A73 orta segment akıllı telefonlar beş yıl Android güncellemesi alacak.

2027 YILINA KADAR GÜNCELLEME ALACAKLAR

Beş yıl içinde dört Android sürümü alacak modeller, bu süre boyunca ise güvenlik güncellemesi almaya devam edecek.

Samsung’un yeni A serisi 2027 yılına kadar Android güvenlik güncellemesi de almaya devam edecek.