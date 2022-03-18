Samsung'dan akıllı telefonlara güncelleme müjdesi!
Güncelleme bekleyen akıllı telefon kullanıcılarına Samsung'dan müjde geldi. Samsung'un bazı akıllı telefon modelleri dört Android sürümü alacak. Peki Samsung'un güncelleme getireceği telefon modelleri hangileri? İşte detaylar...
Apple'ın beş yıllık güncelleme politikası uzun bir bekleyişin ardından Android'e de geliyor.
Yapılan anlaşmayla Xiaomi ve Samsung’un üst modelleri için verdiği destek şimdi de orta segment modellere gelmeye başladı.
GÜNCELLEME ALACAK SAMSUNG GALAXY A SERİSİ AKILLI TELEFONLAR
Shift Delete'nin haberine göre, geçtiğimiz gün tanıtımı yapılan Samsung A33, A53 ve A73 orta segment akıllı telefonlar beş yıl Android güncellemesi alacak.
2027 YILINA KADAR GÜNCELLEME ALACAKLAR
Beş yıl içinde dört Android sürümü alacak modeller, bu süre boyunca ise güvenlik güncellemesi almaya devam edecek.
Samsung’un yeni A serisi 2027 yılına kadar Android güvenlik güncellemesi de almaya devam edecek.
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