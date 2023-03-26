Samsung’dan üç kez katlanan dev ekranlı telefon yolda

Samsung son zamanlarda çıkardığı katlanabilir akıllı telefonlar ile oldukça çok dikkat çekiyor. Şirket, çıtayı yükselterek üç kez katlanabilen telefonunu tanıtacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 12:13
Samsung’dan üç kez katlanan dev ekranlı telefon yolda
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Güney Koreli teknoloji devi Samsung son zamanlarda Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 katlanabilir modelleri ile ön plana çıkıyor. Şirket şimdi ise çıtayı bir tık daha yükseltecek. Samsung’un şu an katlanabilir telefonları iki ekrandan oluşuyor ve iki kez katlanıyor. Şimdi ise firmanın üç ekranlı dev bir ekrana sahip olan akıllı telefon modeli üzerine çalıştığı ortaya çıktı.  

Samsung geçen sene üç kez katlanabilen telefon patenti başvurusu yapmıştı. Bu başvurunun ardından telefon ile ilgili hiçbir bilgi ortaya çıkmamıştı. Şimdi ise CES 2023 fuarında bu modeli tanıtacağına dair iddialar bulunuyor.  

GSM Arena’nın haberine göre Samsung’un yeni üç kez katlanabilen telefonu çift menteşeli bir tasarıma sahip olacak. “Tri-Fold” konsept isimli cihaz büyük ihtimalle Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini kullanacak. Çünkü Samsung amiral gemisi modeli Samsung Galaxy S23’de bu işlemciyi kullanmıştı.


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