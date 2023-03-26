Samsung’dan üç kez katlanan dev ekranlı telefon yolda

Güney Koreli teknoloji devi Samsung son zamanlarda Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 katlanabilir modelleri ile ön plana çıkıyor. Şirket şimdi ise çıtayı bir tık daha yükseltecek. Samsung’un şu an katlanabilir telefonları iki ekrandan oluşuyor ve iki kez katlanıyor. Şimdi ise firmanın üç ekranlı dev bir ekrana sahip olan akıllı telefon modeli üzerine çalıştığı ortaya çıktı.